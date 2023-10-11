الكرملين: الصراع في إسرائيل أكثر من مثير للقلق وقد يمتد إلى خارج المنطقة



قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين "أكثر من مثير للقلق" وقد يتفاقم ويمتد خارج المنطقة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله ردا على أسئلة صحفي من تلفزيون روسي "الوضع أكثر من مقلق. وقد يكون خطيرا بتفاقمه وامتداده خارج المنطقة الحالية للصراع العربي الإسرائيلي".

ونُقل عن بيسكوف قوله إن الذين يسعون إلى تسوية يجب أن يظهروا إرادة سياسية لكن يتعين ألا يكونوا "متهورين". وقالت تاس إن الكرملين يناشد الجانبين أن يتحليا بضبط النفس.

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