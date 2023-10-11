شرطة دبي تؤمن 67 مليون مسافر وأكثر من مليوني طن من الشحنات

أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أن الإدارة العامة لأمن المطارات دبي، تعد إحدى الإدارات الريادية في العمل الأمني التخصصي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتمتلك قُدرات مكنتها من تحقيق مستوى عالٍ من الأداء، ولديها من الأنظمة والبرامج والتقنيات الحديثة، ما يجعلها نموذج للعمل الأمني المُتقدم في حماية وتأمين المطارات، حيث استطاعت وبالتعاون مع الشركاء من تأمين 67 مليون مسافر، ومليونَيْن و737 ألفاً و551 طناً من الشحنات، خلال العام 2022 بكل كفاءة، وبطريقة احترافية ضمنت تجربة سفر آمن لمُستخدمي مطارات دبي.

نموذج متقدم

وقال العبيدلي: إن تجربة ونموذج الإدارة العامة لأمن المطارات في تأمين مطارات دبي لمدعاة فخر لنا جميعاً، فمطارات دبي أحد أهم المطارات العالمية، ومحطة عالمية، ولها مكانة مُتقدمة في قطاع الطيران المدني، لذا سعت شرطة دبي إلى وضع استراتيجياتها الأمنية لحماية وتأمين المطارات وحركة المُسافرين والشحن بما يتناسب مع حجم عمليات مطارات دبي المزدهرة، واستخدمت أحدث الأنظمة والبرامج والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والأمان وتسهيل حركة المسافرين، وعملت على تأهيل كوادر بشرية قادرة على أداء المهام الأمنية بصورة احترافية.

وأضاف: سخرت شرطة دبي قدراتها وممكناتها وعملت على تقديم خدماتها الأمنية وفق أعلى المعايير، وبما يتناسب ويتطابق مع الأنظمة والتشريعات والقوانين والإجراءات والمقاييس المحلية والعالمية لأمن الطيران المدني، للوصول إلى مستوى مُتقدم في تقديم الخدمة الأمنية.

وتابع: يعد الجناح الجوي بشرطة دبي أحد أهم الممكنات، ويسهم بشكل كبير في دعم العمليات الشرطية، وهو جزء مهم من هذه المُنظومة المتكاملة التي تعمل بها شرطة دبي، ويقوم بتنفيذ مهام متعددة تعزز من الأمن والأمان، منها عمليات الإنقاذ الجوي، والتنسيق والتواصل مع مركز القيادة والسيطرة، وغيرها من المهام التي تخدم المجتمع، ويمتلك أسطول طائرات عمودية حديثة ومتعددة المهام.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء العبيدلي، للإدارة العامة لأمن المطارات والجناح الجوي، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد حمودة بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالنيابة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد المدرب الطيار علي محمد المهيري، مدير مركز الجناح الجوي، وعدد من الضباط.

مؤشرات



واطلع العبيدلي على النتائج المُحققة في الإدارة العامة لأمن المطارات والإحصاءات وأهم الإنجازات والمبادرات والبرامج المُطبقة في العام 2022، ونتائج المؤشرات الاستراتيجية للإدارة، حيث حافظت الإدارة للعام الثالث على التوالي على مستوى الأداء في تحقيق المؤشر الرئيسي الاستراتيجي للإدارة بنسبة 100%، مُحققة بذلك أداء عام متميز تضمن إنجاز 77 مؤشر أداء تشغيلياً، كما حققت 100% في نسبة مُطابقة المقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للعام الثالث على التوالي.

تأهيل

كما اطلع اللواء عبدالقدوس العبيدلي على نتائج عملية تدريب موظفي الإدارة العامة لأمن المطارات في مركز دبي لأمن الطيران المدني التابع لشرطة دبي، وهو المركز الإقليمي المعتمد في الشرق الأوسط من منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" ويعتمد على مواد تدريبية معتمدة من المنظمة لكافة المستويات من التأسيس في أمن المطارات إلى الإشراف إلى إدارة أمن الطيران، ومراقبة جودة العمل في المطارات، إضافة إلى مواد تدريبية داعمة صممها المركز بهدف ضمان مستوى متقدم من الأداء للمفتشين والمشرفين ومديري أمن المطارات من مرتب الإدارة ومن الشركاء داخل الدولة وخارجها من أصحاب الصلة، ضمن خطة تدريب داخلية للمركز، إلى جانب دورات تدريبية متنوعة ضمن خطة الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي.

وبلغ عدد الدورات التي نفذها مركز دبي لأمن الطيران المدني 296 دورة، استفاد منها 4370 متدرب ومتدربة، و28 ألف متدرب ومتدربة "بتكرار الحصول على الدورات"، بإجمالي عدد ساعات بلغت 164 ألف ساعة تدريبية.

السعادة الوظيفية

واستمع العبيدلي إلى شرح يوضح دور الإدارة في إسعاد الموظفين من خلال خطة المبادرات والسعادة وجودة الحياة للعام 2022، والتي أعدتها الإدارة العامة لأمن المطارات بهدف رفع مستوى السعادة وضمان استدامة الأداء والكفاءة، وتوفير بيئة محفزة للعمل، حيث تضمنت العديد من المبادرات منها "كفيت ووفيت" و"نحن فخورون بكم"، و"نهاية أسبوع سعيد" و"نستمع إليكم" و"تتساهل التحفيز" و"تميز لنسعدك" و"فنجان قهوة" و"رواد السعادة" و"عون"، وهي مجموعة الأنشطة المُحفزة والمبادرات الهادفة إلى تعزيز مفاهيم السعادة الوظيفية وأهميتها للموظف على الصعيدين الشخصي والمهني، كما تضمنت خطة السعادة العديد من الأنشطة الرياضية والمبادرات الصحية والمشاركة في الأيام العالمية، وتوفير وافتتاح العديد من الاستراحات والمكاتب، والرحلات الترفيهية والمعرفية، وتنظيم أيام عائلية، ومبادرات ثقافية ومعرفية.

جوائز



كما اطلع مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، على عرض حول أهم الجوائز التي فازت بها الإدارة العامة لأمن المطارات في العام 2022، منها جائزة أفضل مشروع مشترك وأفضل موظف مبتكر في جائزة سمو وزير الداخلية، والجائزة العالمية للابتكار لفريق عمل "مركز تقييم تهديد أمن الطيران المدني"، وأفضل مركز تدريب على مستوى شرطة دبي، وأفضل مدرب من العنصر الرجالي، وأفضل مدربة في العنصر النسائي، وأفضل مركز تدريبي في تحقيق المؤشرات، والجائزة الدولية الثامنة لأفضل الممارسات 2022 مشروع "Xsovis" من نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

ممكنات



واطلع كذلك على منظومة العمل في الجناح الجوي لشرطة دبي، ودوره في دعم العمليات الشرطية، وتفقد غرفة العمليات بإدارة المراقبة الأمنية واطلع على أحدث البرامج والتقنيات المُطبقة في عملية مراقبة وتأمين المطارات، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن والأمان في مطارات دبي، كما وقام بجولة شملت في منطقة الأجهزة الداخلية وتحويل الرحلات وبوابات دخول الموظفين في إدارة أمن مبنى 3، وإدارة أمن مطار آل مكتوم الدولي.

تكريم الشركاء



كرم اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، عدداً من شركاء الإدارة العامة لأمن المطارات، وهم كل من غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، ومحمد مطر، نائب رئيس أول لدائرة خدمات المطار لطيران الإمارات، وعادل أحمد الرضا، نائب الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، ونائب رئيس أول خدمات المطار للمحطات الخارجية ودعم الأعمال في طيران الإمارات.

فرق متميزة



كما كرم فرق العمل المتميزة، وهي فريق عمل نقاط التفتيش بإكسبو2020، الفائز بفئة أفضل فريق عمل في الإدارة العامة لأمن المطارات للعام 2022، وفريق عمل مبادرة "دبي أمان"، في فئة أفضل فريق عمل في مركز الجناح الجوي للعام 2022، وتكريم "أسعد بيئة عمل" في كل من مركز الجناح الجوي، ومركز دبي لأمن الطيران المدني، وفريق عمل مركز دبي لأمن الطيران المدني، في فئة أفضل إدارة فرعية في التقييم المؤسسي للعام 2022م، وفريق فريق عمل ضبط المطلوبين.

متميزون



وكرم العبيدلي الموظفين المتميزين في العام 2022، وهم النقيب طيار عبدالله بوجسيم، في فئة أفضل موظف متميز في الجناح الجوي، والملازم طيار مهرة حماد،

في فئة أفضل موظفة متميزة في الجناح الجوي، والوكيل سلوى عبدالله في فئة أفضل مفتشة في إدارة أمن مطار آل مكتوم، والوكيل إيمان محمد صالح، في فئة أفضل مفتشة في إدارة أمن مبنى3، والوكيل بردية كرم، في فئة أفضل مُفتشة في إدارة أمن مبنى3، والرقيب زينب البلوشي، في فئة أفضل مُفتشة في إدارة الحراسات، والرقيب قاسم محمد، في فئة أفضل مفتش في إدارة أمن الشحن، والعريف أول نادية عبادي، في فئة أفضل مفتشة في إدارة أمن مبنى1، والعريف أول طالب بن علي، والعريف محمد مسعد، والعريف سلطان أحمد، والشرطي أول محمد الخضر، والشرطي أول مروان كريم، في فئة أفضل مفتشين.

وفي ختام التفتيش أشاد اللواء العبيدلي، بالأداء المتميز للإدارة العامة لأمن المطارات، داعياً الموظفين إلى ضمان استدامة هذه الجهود وتعزيز مستوى المعرفة التخصصية بشكل مستمر.

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