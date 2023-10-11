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الأمن السعودي يسترد أموالاً إثر تعرض مركبة لسطو مسلح في الرياض.. (فيديو)

10/11/2023 9:39:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أصدرت السلطات السعودية، الثلاثاء، بيانا بشأن واقعة سرقة سيارة لنقل الأموال في منطقة العاصمة الرياض.

وقال المتحدث باسم الأمن العام في السعودية
في بيان نُشر في منصة (إكس): "دوريات الأمن بمنطقة الرياض باشرت بلاغًا عن تعرض مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل لسطو من مواطنين مسلحين وسرقة مبلغ مليون ريال (266 ألف دولار) منها".

وأضاف البيان: "تم على الفور متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها، حيث ترجلا منها واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته، مما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف".

وأدى تبادل إطلاق النار بين القوات الأمنية السعودية والمتهمين إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه، حسب بيان الأمن العام.

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