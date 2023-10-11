رغم التهديد المباشر من محمد صلاح وساديو ماني .. رقم إيتو صامد في مواجهة هدافي أفريقيا

مع ضعف المستوى التهديفي لمعظم المهاجمين في النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي أقيمت مطلع العام الماضي في الكاميرون،

ورغم النجومية الطاغية للنجم المصري محمد صلاح

والسنغالي

ساديو ماني، ظل الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في البطولة بعيدا عن التهديد.

ونجح المهاجم الكاميروني الشهير فنسان أبو بكر في تسجيل ثمانية أهداف كما أحرز زميله كارل توكو إيكامبي خمسة أهداف ليحفظا ماء وجه المهاجمين في هذه البطولة.

وقبل 13 عاما، نجح المهاجم الكاميروني الشهير صامويل إيتو في تحطيم أحد أبرز الأرقام القياسية في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بتسجيل الهدف الخامس عشر له في تاريخ مشاركاته بالبطولة قبل أن يعزز هذا الرقم ليصل إلى 18 هدفا.

وتفوق إيتو بهذا على المهاجم الإيفواري السابق لوران بوكو الذي حافظ على الرقم القياسي منذ عام 1970 برصيد 14 هدفا.

وسجل بوكو أهدافه الـ14 عبر بطولتين فقط وذلك برصيد ستة أهداف في بطولة 1968 ثم ثمانية أهداف في بطولة عام 1970 .

ولكن إيتو نجح خلال البطولات التي خاضها في العقد الأول من القرن الحالي في تحطيم هذا الرقم بعد طول انتظار حيث سجل 18 هدفا ليتصدر قائمة أبرز الهدافين في تاريخ البطولة.

وغاب إيتو عن بطولات 2012، التي استضافتها غينيا الاستوائية والجابون وبطولة 2013 بجنوب أفريقيا بعد خروج المنتخب الكاميروني من التصفيات صفر اليدين في كل من البطولتين ثم عن النسخ التالية لابتعاده النهائي عن منتخب الأسود منذ 2014.

ورغم هذا، ظل رقم إيتو صامدا نظرا لابتعاد باقي منافسيه الذين شاركوا في هذه البطولات عن إيتو بفارق كبير من الأهداف مع استمرار تراجع المستوى التهديفي في البطولات الأخيرة بعد ارتقاء مستوى خطوط الدفاع في منتخبات القارة وإن نجح الكاميروني الآخر فنسان أبو بكر في تسجيل ثمانية أهداف وهو الرصيد الذي لم يحققه أي لاعب في أي نسخة بالبطولة منذ أن سجل كل من المصري حسام حسن والجنوب أفريقي بيندكت مكارثي سبعة أهداف في نسخة 1998 ببوركينا فاسو.

والقائمة التالية توضح سجل أفضل الهدافين في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية :

18 هدفا : الكاميروني صامويل إيتو

14 هدفا : الإيفواري لوران بوكو

13 هدفا : النيجيري رشيدي ياكيني

12 هدفا : المصري حسن الشاذلي

11 هدفا : الكاميروني باتريك مبوما- المصري حسام حسن- الإيفواري ديدييه دروجبا.

عشرة أهداف : نداي مولامبا (الكونغو الديمقراطية)- الإيفواري جويل تيهي- الإثيوبي مينجستو وركو- التونسي سانتوس- الزامبي كالوشا بواليا- الغاني أندريه آيو.

تسعة أهداف : الإيفواري عبد الله تراوري- الأنجولي مانوتشو- الكاميروني فنسان أبو بكر.

ثمانية أهداف : المصري أحمد حسن- الغيني باسكال فيندونو- الغاني أسامواه جيان- المالي سيدو كيتا- السنغالي ساديو ماني.

سبعة أهداف : الأنجولي فلافيو- التونسي يوسف مساكني- الكاميروني روجيه ميلا- المصري طاهر أبو زيد- المصري علي أبو جريشة- الغاني صامويل أوسي كوفور- الغاني عبيدي بيليه- المالي فريدريك كانوتيه- النيجيري أوستين جاي جاي أوكوشا- الجنوب أفريقي بينديكت مكارثي- الزامبي كريستوفر كاتونجو.

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