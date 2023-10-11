الدولة الأولى في العالم .. مصر تتسلم شهادة خلوها من فيروس «سى»

سلم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس، اليوم الإثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شهادة "الإشهاد الذهبي في طريق خلو مصر من فيروس سي".

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية اليوم أن مدير عام منظمة الصحة العالمية قدم التهنئة لمصر، موضحاً أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها، في زمن قياسي، قصة نجاح عالمية يحتذى بها، في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "سي" إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس.

ومن جانبه، أشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق بدون الالتزام الكامل الذي لمسه شخصياً من الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه هذا الملف، وملفات الصحة بشكل عام، وهو ما ظهر من خلال المتابعة الشخصية الدقيقة منه للتخطيط السليم والعمل الجدي الذي قامت به المنظومة الصحية في مصر في هذا الصدد، من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي.

وذكر المتحدث أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول آفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية في العديد من الموضوعات، لاسيما تعزيز جهود الدولة لدعم الصحة العامة في مصر، وخاصة من خلال المبادرات الرئاسية ذات الصلة تحت مظلة "100 مليون صحة"، وتطوير هذه المبادرات في مختلف القطاعات الصحية، لتصل إلى ملايين المواطنين في جميع أنحاء مصر.

ووصف جبريسيوس إعلان خلو مصر من فيروس "سي" بأنه "إنجاز كبير"، وقال "إنه يوم عظيم لمصر ولتاريخ الصحة عامة". وفق ما ذكرته بوابة الأهرام.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أن مصر تعد أول دولة على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة في طريق القضاء على فيروس سي.

ومن جانبه، أعرب وزير الصحة والسكان المصري خالد عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي مع تيدروس ادهانوم جبريسيوس اليوم الإثنين بالقاهرة، عن سعادته بوجود مدير عام منظمة الصحة العالمية في مصر.





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