بروتين طبيعي هو السبب.. كيف يصاب الإنسان بمرض ألزهايمر؟

كشف طبيب مصري عن الكيفية التي يصاب بها الإنسان بمرض الخرف، المعروف علمياً باسم «ألزهايمر».

وأوضح الدكتور حسام شكري، رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، أن هناك تغيراً باثولوجياً يحدث في المخ وينتج عنه مرض ألزهايمر، مؤكداً أن السبب الذي يؤدي إلى حدوث هذا التغير ما زال غير معروف حتى الآن.

وقال شكري، خلال لقائه في قناة «دي إم سي»، إن هناك بروتيناً طبيعياً يتكون داخل المخ السليم يصرفه تلقائياً ويتخلص منه، مشيراً إلى أنه عند حدوث خلل في عملية التخلص من هذا البروتين وتراكمه داخل خلايا المخ، تتعرَّض تلك الخلايا للتلف وتفقد وظيفتها.

وأضاف أنه يمكن إجراء بعض التحليلات على مستوى الأبحاث لقياس مدى تزايد هذا البروتين، موضحاً أنه يجرى عمل تحليل للسائل الشوكي أو بعض فحوص المسح الذري، حيث تؤخذ عينة من نسيج المخ نفسه للتحليل، لكن هذا يتم على مستوى الأبحاث فقط، وليس على المستوى الإكلينيكي.

كانت دراسة علمية نشرها موقع «ميديكال إكسبرس» كشفت عن وجود صلة مذهلة بين الجلوكوما ومرض ألزهايمر.

وأوضحت الدراسة أن الجلوكوما أنه هناك علاقة تربط بروتين أميلويد بيتا (Aβ)، وهو بروتين تنكس عصبي تفرزه خلايا العقدة الشبكية، بمرض ألزهايمر.

والجلوكوما هو اعتلال عصبي بصري تنكسي متعدد العوامل يتم تحديده من خلال فقدان خلايا العقدة الشبكية، ما يؤدي إلى ضعف دائم في مجال الرؤية.

ويُعتقد أنه مرض تنكس عصبي يبدأ في الدماغ، ولكنه يظهر كحالة في العين، ما يضفي مصداقية على وجود محور الدماغ والعين.

وبينت الدراسة أن فقدان الخلايا العصبية في الفص الصدغي والجداري الإنسي يؤدي إلى ضمور قشري في مرض ألزهايمر، الذي يمتد إلى الهياكل الحوفية في المادة الرمادية، وفي النهاية، إلى القشرة الأمامية، مشيرةً إلى أن الضمور يبدأ في منطقة الفص الصدغي الإنسي الذي يشمل الحصين والقشرة المخية الأنفية الداخلية.

وبمقارنة مرض ألزهايمر بالضعف الإدراكي المعتدل (MCI)، وجدت الدراسات عجزاً في الذاكرة العاملة، والقدرة البصرية المكانية، والانتباه، والإدراك الدلالي، والوظيفة الحركية.

وتم توثيق انخفاض تباين الكسور وزيادة انتشار الأنسجة في الفص الصدغي والجبهي، والجسم الثفني، والحزام الخلفي، والحزم الطولية غير السنية، والحزم الطولية العليا للأفراد المصابين بمرض الزهايمر مقارنة بالأفراد الأصحاء.

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