جيناتنا سبب تفضيلنا الغذاء النباتي



بينت دراسة جديدة أنّ الامتناع عن تناول اللحوم لا يرتبط فقط بقوة الإرادة، بل بوجود أربعة جينات مرتبطة بمدى قدرة الشخص على الالتزام بأسلوب حياة نباتي.

وطبقاً لما ورد في موقع «سي إن إن»، قال الدكتور نبيل ياسين، المؤلف الرئيس للدراسة التي نُشرت في «PLOS One»، الأربعاء الفائت، والأستاذ الفخري لعلم الأمراض بكلية فاينبرغ للطب في جامعة نورث وسترن: «يمكننا القول اليوم، إن علم الوراثة يلعب دوراً مهماً في النظام النباتي، وأن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر ملاءمة وراثياً لنظام غذائي نباتي، مقارنة بغيرهم».

وتابع أنه بالإضافة إلى الممارسات الدينية والثقافية، تُعد الأسباب الصحية والأخلاقية والبيئية بين العوامل المحفّزة للناس لتقليل استهلاك اللحوم، أو الامتناع عن تناولها، غير أن ذلك الأمر برأيه ليس ناجحًا دومًا.





وقال ياسين لـ"

سي إن إن" نسبة كبيرة ممّن يُعرّفون عن أنفسهم بأنهم نباتيين يبلّغون عن تناولهم منتجات اللحوم لدى إجابتهم على الاستبيانات التفصيلية". وتابع أنّ "هذا يشير إلى أنّ العديد من الأشخاص الذين يرغبون بأن يصبحوا نباتيين ليست لديهم القدرة على القيام بذلك، وتشير بياناتنا إلى أنّ الوراثة تشكل جزءًا من السبب".

ولفت ياسين إلى أنّ الدراسة لم تتمكّن من تحديد من لديه استعداد وراثي كي يكون نباتيًا، لكن يأمل الباحثون بأن تجيب الأبحاث المستقبلية على هذه المسألة.

في هذا الإطار، علّق الدكتور خوسيه أوردوفاس، مدير التغذية وعلم الجينوم وأستاذ التغذية وعلم الوراثة في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس الأمريكية، غير المشارك في الدراسة،

أنّ "الدراسة تسلّط الضوء على العلاقة المعقدة بين جيناتنا وخياراتنا الغذائية، ما يشير إلى أنه مستقبلًا، قد يكون لدينا توصيات غذائية أكثر تخصيصًا بناءً على الاستعداد الوراثي".

روابط بين عملية التمثيل الغذائي ووظيفة الدماغ

استخدم الباحثون بيانات من البنك الحيوي البريطاني، وهو قاعدة بيانات طبية حيوية كبيرة، ومصدر بحثي يتتبّع الأشخاص على المدى الطويل.

ووفقا للدراسة، تمت مقارنة أكثر من 5 آلاف شخص نباتي صارم، أي الأشخاص الذين لم يأكلوا أي نوع من اللحم الحيواني في العام الماضي، بأكثر من 300 ألف شخص ضمن مجموعة مراقبة لأشخاص تناولوا اللحوم في العام السابق.

وجد الباحثون ثلاثة جينات تمّ تحديدها بقوة و31 من الجينات الأخرى، التي يُحتمل أن تكون مرتبطة بالسلوك النباتي. وفي التحليل الجيني، رأى الباحثون أن النباتيين أكثر عرضة من غير النباتيين لامتلاك تباينات مختلفة في هذه الجينات. ومردّ ذلك بحسب ياسين إلى كيفية معالجة الأشخاص المختلفين للدهون أو الشحوم.

وأشار ياسين إلى أنّ الدراسة وجدت أن العديد من الجينات المرتبطة بالسلوك النباتي لها علاقة باستقلاب الدهون.

وأضاف أن درجة تعقيد الدهون في النباتات واللحوم تختلف، لذلك قد يحتاج بعض الأشخاص وراثيًا إلى بعض الدهون التي توفرها اللحوم.

وأشار ياسين إلى "أنّنا نتكهّن بأن هذا قد يكون له علاقة بالاختلافات الجينية في استقلاب الدهون وكيفية تأثيرها على وظائف الدماغ، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لدراسة هذه الفرضية".

لا يسري على الجميع

وتتمتع هذه الدراسة بحسب ما ذكره أوردوفاس بمحدودية تتمثّل بأن جميع المشاركين في التحليل من الأشخاص الذين لديهم بشرة بيضاء اللون.



وقال أوردوفاس إن ذلك يحد أيضًا من تطبيق البيانات على جميع السكان، مضيفًا أنه "رغم أن هذه الدراسة قد لا تقدم إجابة محددة، إلا أنها تلقي ضوءًا مهمًا على التغذية".

وأشار

أوردوفاس إلى أن "هذه الدراسة تسلط الضوء على مجال بحثي غير مستكشف نسبياً: وهو علم الوراثة الكامن وراء التفضيلات الغذائية"، مؤكدّا أن "ارتباط المتغيرات الجينية بالنباتية الصارمة على المدى الطويل يشير إلى وجود أساس بيولوجي لهذا الاختيار الغذائي، يتجاوز الأسباب الثقافية أو الأخلاقية أو البيئية".

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