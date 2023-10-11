الصحة العقلية لدى الفرنسيين في تدهور

أشارت وكالة الصحة الفرنسية، الاثنين، إلى أن الصحة العقلية للفرنسيين، وخصوصاً الشباب، لا تزال تتدهور عام 2023، وهو اتجاه مستمر منذ سبتمبر 2020، في أعقاب الجائحة.

وعشية اليوم العالمي للصحة العقلية، أكدت وكالة الصحة العامة الفرنسية أن اللجوء إلى الرعاية الطارئة للاضطرابات المزاجية والتصرفات والميول الانتحارية «ارتفع بشكل حاد في عام 2021 ثم 2022، ليظل مذاك عند مستوى مرتفع».

وبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، «استمرت الزيادة بشكل ملحوظ في عام 2023»، بحسب منظمة الصحة العامة الفرنسية.

كما سلمت وكالة الصحة نتائج أحدث موجات المسح المنفذة منذ عام 2020، والتي تتيح مراقبة تطور الصحة العقلية للسكان.

في الفئة العمرية 18-24 عاماً، كانت العوائق الرئيسية أمام استشارة الطبيب النفسي ترتبط بكلفة الاستشارة، وصعوبة الإفصاح أو الخوف مما يمكن أن يكتشفه الأشخاص عن أنفسهم، والخوف من أن يكتشفه من حولهم، بحسب الوكالة.

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