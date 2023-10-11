اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط

بدأت شركة الأدوية الفرنسية الكندية «أنغاني» أول تجربة سريرية تهدف إلى اختبار لقاح على البشر لعلاج الحساسية من وبر القطط، على ما أفادت في بيان تلقته وكالة فرانس برس، الاثنين.

ويقوم مشروع اللقاح المسمى «أنغ-101» على إنتاج «جسيم حيوي يحاكي شكل الفيروس وحجمه، ويكون سطحه مغطى بآلاف النسخ من المادة الرئيسية المسببة للحساسية تجاه القطط، وهو البروتين فيل دي1»، وفق ما شرحت الشركة.

وستبدأ التجارب السريرية على مجموعة أولى من المرضى في مستشفى رويال برومبتون في لندن.

وقال المؤسس المشارك لشركة «أنغاني» لويك فاي، إن هذا العلاج الذي سبق اختباره على الحيوانات، أدى إلى «إنتاج قوي جداً للأجسام المضادة القادرة على منع رد الفعل التحسسي».

ويتمثل العلاج الحالي للحساسية في حقن جرعات متزايدة من مستخلصات مسببات الحساسية في ما يسمى «إزالة التحسس»، وهي عملية طويلة ولا تتمتع دائماً بالفاعلية. وتُستخدَم مضادات الهيستامين أيضاً لتخفيف الأعراض المرتبطة بالحساسية.

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