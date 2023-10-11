بعض الروائح تؤثر في حاسة النظر بشكل مدهش

كشف علماء بريطانيون ببحث جديد أن حاسة الشم لدينا تغير الألوان التي نراها، إذ يمكن للارتباطات اللاواعية بالرائحة أن تشوه إدراك الألوان، وذلك في دراسة علمية نشرت في مجلتي «ساينس أليرت» و«سايتك ديلي» العلميتين.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور ريان وارد، المحاضر في جامعة «ليفربول جون موريس»، في المملكة المتحدة: «في الواقع، كل شخص لديه مستوى معين من «التقاطع الحسي»»، موضحاً «هنا نظهر أن وجود روائح مختلفة يؤثر على كيفية إدراك البشر للألوان».

اختبر وارد وزملاؤه وجود وقوة الارتباط بين الرائحة واللون لدى 24 شخصاً بالغاً تتراوح أعمارهم بين 20 و57 عاماً دون أي من العطور، ولم يبلغ أي منهم عن إصابته بعمى الألوان أو ضعف حاسة الشم.

تم تطهير جميع الروائح في غرفة العزل، ثم تم بث واحدة من ست روائح تم اختيارها عشوائياً من الكراميل، والكرز، والقهوة، والليمون، والنعناع، بالإضافة إلى الماء عديم الرائحة كعنصر تحكم.

وأظهر العلماء، في دراسة سابقة، أن رائحة الكراميل عادة ما تشكل ارتباطاً متقاطعاً مع البني الداكن والأصفر، تماماً مثل القهوة مع البني الداكن والأحمر، والكرز مع الوردي والأحمر والأرجواني، والنعناع مع الأخضر والأزرق.

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