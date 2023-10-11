هل يشكّل شرب الشاي بالحليب خطراً على الصحة؟

يعد الشاي بالحليب من أكثر المشروبات المحببة حول العالم، حيث يضيف 98% من البريطانيين الحليب إلى أكواب الشاي عند تناولها، حيث يشربون 165 مليون فنجاناً من الشاي يومياً، غير أن بعض الدراسات الطبية والتجارب المخبرية كشفت أن إضافة الحليب إلى الشاي لها العديد من الأخطار، منها أنه يقلل من فوائد كل منهما ويؤثر بشدة في القلب، فالبروتينات بالحليب لها تأثير معاكس لتأثير الشاي الذي يساعد على ارتخاء الشرايين والتمدد، ما يسمح بالمحافظة على ضغط الدم بحالة جيدة، وإضافة الحليب يمنع هذا التأثير البيولوجي.

كما تولد جزيئات الشاي مادة كيميائية تدعى «أوكسيد النيتريك»، بينما تولد جزيئات الحليب «بروتينات الكازينات»، التي تسبب أضراراً جانبية لدى مرضى الكلى والكبد الذين قد يحتاجون للحد من تناول بروتين الكازين.

كما أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية من اللاكتوز عموماً، وهو السكر الموجود في الحليب، ولهذا لا ينصح بتناول بروتين الكازين للأشخاص المصابين بالحساسية.

لذلك ينصح الأطباء والباحثون بشرب الشاي الأحمر، لأنه قادر على إذابة الدهون الضارة في الجسم، كما أن إضافة الحليب إلى الشاي تمنع استفادة الجسم من البروتينات، ولا تحافظ على المستوى الصحي لضغط الدم.

كما أثبتت بعض الأبحاث أن تناول الشاي دون إضافة الحليب إليه يساعد على إنقاص الوزن.

وأظهر العلماء أن الشاي يحتوي على مستويات عالية من المركبات التي تكافح امتصاص الدهون، وأضافوا أن مركبات الثيفلافينات والثيروبيجينات توقف كميات الدهون من التراكم عندما تم إعطاؤها للفئران التي تتعرض لنظام حمية غذائية للدهون العالية المتراكمة عندها.

ولكن البروتينات الموجودة في حليب البقر تقلل من هذه القدرة القتالية للدهون في حالة إضافة الحليب إلى كوب الشاي.





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