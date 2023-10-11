يعاني منه الملايين من البشر في العالم.. كشف أخطر مرض يصيب العيون

يعاني الملايين من البشر في العالم من الضمور البقعي المرتبط بالعمر فما هو هذا المرض وما هي أعراضه؟

الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر

هو حالة شائعة تصيب العين وسبب رئيسي لفقدان البصر بين الأشخاص الذين يبلغون خمسين عاما أو أكثر.

وفي الضمور البقعي يحدث تلف في منطقة في الشبكية تسمى "البقعة" (macula) وهي منطقة صغيرة بالقرب من مركز شبكية العين ومسؤولة عن الرؤية المركزية الحادة، والتي تتيح رؤية الأشياء التي أمام العين مباشرة.

وفي بعض الحالات يتطور المرض ببطء شديد، وفي حالات أخرى يتقدم المرض بشكل أسرع وقد يؤدي إلى فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

ومع تطور المرض تتراجع القدرة على رؤية الوجوه والقيادة والقراءة والكتابة أو الطهي وغيرها من أعمال.

والضمور البقعي المرتبط بالعمر هو مرض مزمن ويتطور يصاحبه حدوث تغيرات في المنطقة المركزية لشبكية العين (المنطقة البقعية). ويصيب هذه المرض كلتا العينين بصورة غير متناظرة، وكقاعدة يكون أشد في عين واحدة.

وتشير الدكتورة جيرجانا ستويانوفا أخصائية طب وجراحة العيون إلى أن أسباب هذا المرض هي:

1 - العمر



إذا كان خطر الإصابة بالمرض 2 بالمئة في عمر 50 عاما ففي عمر 75 عاما تصبح هذه النسبة 50 بالمئة.

2 - الوراثة





لقد ثبت أن أكثر من 50 جينا يمكن أن تؤدي إلى تطور العيوب المسببة للضمور البقعي المرتبط بالعمر.

3 - التدخين





تنصح الطبيبة بالإقلاع نهائياً عن التدخين من أجل تخفيض خطر الإصابة بهذا المرض.

4 - الوزن الزائد





لمنع تطور المرض، يجب على المريض تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية، وممارسة الرياضة، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

أعراض المرض:

انخفاض

طفيف

في الرؤية

ووفقا للخبراء، يتطور المرض في المراحل الأولى من دون أعراض، حيث يلاحظ الشخص انخفاضاً طفيفاً في حدة الرؤية لا يمكن تصحيحه بالنظارات.



عدم الراحة أثناء القراءة

كما قد يشعر بعدم الراحة أثناء القراءة، حيث يصبح من الصعب عليه التعرف على النص في الظلام، ويحتاج إلى مصدر ضوء إضافي.

تشوه الخطوط المستقيمة

ولكن عندما يدخل المرض في المرحلة الثانية يفقد الشخص بسرعة الرؤية المركزية وأحد الأعراض المميزة هو تشوه الخطوط المستقيمة.

مرحلة الضمور

ووفقا للطبيبة، إذا لم يحصل المصاب على المساعدة الطبية اللازمة في الوقت المناسب، فقد يتطور المرض إلى مرحلة الضمور وتصبح التغيرات في الرؤية المركزية عمليا غير قابلة للإصلاح.

الوقاية:

يمكن تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر أو إبطاء تقدمه عبر:

تجنب التدخين.

الرياضة.

الحفاظ على مستويات طبيعية لضغط الدم والكوليسترول.



تناول نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والخضروات الورقية والأسماك.

هناك نوعان من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر:

الجاف : ويحدث تراجع تدريجي في الخلايا الحساسة للضوء في "البقعة" والأنسجة الداعمة تحتها، مما يؤدي لفقدان البصر.

الرطب: وفيه تنمو أوعية دموية غير طبيعية تحت الشبكية، ويمكن أن تتسرب منها سوائل ودم مما قد يؤدي إلى تورم وتلف "البقعة"، وقد يكون الضرر سريعا وشديدا على عكس النوع الجاف الذي يكون فيه تطور المرض أبطأ.

ولا يوجد علاج شاف للمرض، وتوجد علاجات تعمل على إبطاء تقدمه، مثل حقن العين بأدوية معينة، واستعمال الليزر.

وينصح البروفيسور بيرند بيرترام -وهو رئيس الجمعية الألمانية لأطباء العيون بمدينة دوسلدورف بألمانيا- بالتوجه إلى طبيب العيون إذا لاحظ المرء أن الرؤية لديه أصبحت مشوشة أو إذا تعذرت عليه الرؤية المركزية باستمرار أو إذا تدهورت القدرة على الإبصار بوجه عام.

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