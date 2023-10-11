معرض القاهرة للكتاب «يصنع المعرفة ويصون الكلمة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أمس، اختيار شعار (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة) للدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب العام المقبل.
وقالت الهيئة في بيان إن اللجنة الاستشارية العليا للمعرض اختارت أيضاً عالم المصريات الشهير سليم حسن (1893-1961) شخصية المعرض.
وتحل مملكة النرويج ضيف شرف في المعرض الذي ينطلق نهاية شهر يناير 2024 في مركز مصر للمعارض الدولية بضاحية القاهرة الجديدة. وكان المعرض استقبل في دورته السابقة أكثر من 3.5 ملايين زائر.
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