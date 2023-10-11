معرض القاهرة للكتاب «يصنع المعرفة ويصون الكلمة»

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أمس، اختيار شعار (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة) للدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب العام المقبل.

وقالت الهيئة في بيان إن اللجنة الاستشارية العليا للمعرض اختارت أيضاً عالم المصريات الشهير سليم حسن (1893-1961) شخصية المعرض.

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف في المعرض الذي ينطلق نهاية شهر يناير 2024 في مركز مصر للمعارض الدولية بضاحية القاهرة الجديدة. وكان المعرض استقبل في دورته السابقة أكثر من 3.5 ملايين زائر.