الإمارات تتصدر المشهد الثقافي العالمي بـ 5 فعاليات كبرى خلال أكتوبر ونوفمبر

تشهد دولة الإمارات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، حراكاً ثقافياً حافلاً بالأحداث والفعاليات التي ترسخ مكانتها كوجهة ثقافية أولى على مستوى المنطقة.

وتستضيف الإمارات ابتداءً من الغد، 5 فعاليات ثقافية كبرى تتمثل في المؤتمر الخليجي الحادي عشر للتراث والتاريخ الشفهي، والقمة الثقافية - أبوظبي 2023، والدورة الـ 13 من مؤتمر الناشرين، والدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، إضافة إلى أسبوع دبي للتصميم 2023.

البداية مع أعمال الدورة الحادية عشرة من المؤتمر الخليجي الحادي عشر للتراث والتاريخ الشفهي التي تنطلق اليوم ((الأربعاء)) في منارة السعديات تحت عنوان ((فنون الأداء الشعبية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنميّة المستدامة))، بما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عام الاستدامة.

متخصصون

يشارك في المؤتمر 26 متخصصا، وباحثا وممارسا، وشاعرا، وحاملا لتراث فنون الأداء الشعبية الخليجية العربية، الذين يسلطون في أوراقهم البحثية الضوء على ماهية فنون الأداء الشعبيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهودهم المبذولة، في صون التراث والمحافظة عليه وتحقيق التنمية الثقافية المُستدامة.

ويستعرض المشاركون في أوراقهم تاريخ هذه الفنون، وخصائصها المميزة، ومدى ارتباطها في التراث الخليجي، ومقوماتها الخليجية المشتركة، وسبل صونها والمحافظة عليها وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعاليات الدورة السادسة من القمة الثقافية - أبوظبي 2023، في منارة السعديات تحت شعار ((مسألة وقت)) خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وتجمع هذه الدورة نخبة من أبرز القادة في الثقافة والفن والإعلام والسياسة والتكنولوجيا من أكثر من 90 دولة.

نشر

تستضيف إمارة الشارقة في الفترة من 29 - 31 أكتوبر الجاري أعمال الدورة الـ 13 من ((مؤتمر الناشرين)) التي تناقش واقع صناعة النشر والتحديات التي تواجهها.

ويشهد المؤتمر حضور ومشاركة ناشرين ومتخصصين في صناعة الكتاب من 101 دولة. وفي الأول من نوفمبر المقبل، تنطلق فعاليات الدورة الثانية والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي أصبح واحداً من أهم المنجزات الثقافية العربية خلال السنوات الخمسين الماضية.

وتحل جمهورية كوريا كضيف شرف هذا العام في المعرض.

وفي إمارة دبي تنطلق فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع دبي للتصميم 2023، خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، في حي دبي للتصميم ((d3)) بمشاركة أكثر من 500 مصمّم من 40 دولة.

ويشهد الحدث عودة معرضه الشهير ((أبواب))، الذي يشكل منصة لمواهب التصميم الإقليمية من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، كما تعود مسابقة التصميم ((أشغال مدنية)).