الاتحاد الدولي للمكتبات يشيد بمركز جمعة الماجد

أشادت فيكي ماكدونالد، رئيس الاتحاد الدولي للمكتبات، بالدور الذي تقوم به مراكز حفظ التراث في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد من الاتحاد الدولي للمكتبات، أمس، إلى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، استقبله الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز.

ويتكون الوفد من فيكي ماكدونالد، رئيس الاتحاد الدولي للمكتبات، وشارون ماميس، السكرتير العام للاتحاد الدولي للمكتبات، وسلطان المزروعي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات. وهدفت الزيارة إلى التعرف إلى ما يقوم به المركز من خدمات تجاه الباحثين، إضافة إلى الاطلاع على طرق الحفظ والصيانة للكتب والمخطوطات.

وتضمنت الجولة عدداً من أقسام المركز، منها قسم المكتبات الخاصة؛ حيث اطلع الوفد على المجموعات الخاصة التي يقتنيها المركز، كما زار الوفد مختبر التصوير الرقمي، واطلع على كيفية تحويل الأوعية الورقية إلى رقمية، وخزانة المخطوطات الأصلية، ومعمل ترميم المخطوطات والكتب؛ حيث اطلعوا على تجربة المركز الثرية في كيفية ترميم المخطوطات والكتب وصيانتها.