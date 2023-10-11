كتّاب هوليوود يصدّقون على الاتفاق مع الاستوديوهات

وافق كتّاب السيناريو في هوليوود بشبه إجماع على الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون باسمهم مع الاستوديوهات، منهين رسمياً أحد أطول الإضرابات في تاريخ هذا القطاع في الولايات المتحدة.

وكتبت نقابة كتّاب السيناريو في الولايات المتحدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن ((99 في المئة)) من أعضائها ((صوتوا لمصلحة التصديق)) على الاتفاق مع شركات الإنتاج.

وكانت النقابة أعلنت الشهر الماضي بعد 148 يوماً من الإضراب أنها توصلت إلى اتفاق مع شركات الإنتاج الكبرى على غرار ((ديزني)) و((نتفليكس)) على زيادة أجور كتّاب السيناريو بعدما تراجعت في عصر البث التدفقي، وعلى تدابير لحمايتهم من الذكاء الاصطناعي.