عبدالغفار حسين يوقع «المالد خاطرات وذكريات» في ندوة الثقافة

نظمت ندوة الثقافة والعلوم حفل توقيع لكتاب ((المالد خاطرات.. وذكريات)) للكاتب عبدالغفار حسين، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية الأسبق، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومعالي د.حنيف القاسم وزير التربية والتعليم الأسبق، ود.سليمان موسى الجاسم، ود.عارف الشيخ، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس، ود.صلاح القاسم المدير الإداري، وحشد غفير من المهتمين.

استهلت الأمسية بلوحات لفن المالد في استذكار سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) العطرة، وكلمات شجية في مدح الرسول، وهي لوحات تبرز عمق وأصالة الموروث، والحفاظ على التراث الإسلامي والاجتماعي.

وعقب اللوحات التي قدمتها فرقة الإمارات لفن المالد، تحدث عبدالغفار حسين مؤكداً أن المالد جزء من تراث العرفان في الثقافة الإسلامية، المتعلق بالفن الشعبي، وأنه كالأناشيد والحركات الإيقاعية والإيقاع على الدفوف ظهر في الإمارات على يد السيد محمد عمر الأفغاني في نهاية القرن التاسع عشر، وقد كان السيد عمر الأفغاني عالماً بالشريعة ومن أهل الورع والزهد.

حيز

وأضاف أن شعر المدائح النبوية يشغل حيزاً واسعاً في الأدب العربي، شعراً ونثراً، وقد لخص الإمام البوصيري كل ما قيل وسوف يقال في أبيات تجسد المشهد النبوي، وأشار إلى أن أول من نظم قصيدة في مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم) في الإمارات هو الشيخ عبدالرحمن بن حافظ، وأن المدائح النبوية تجعل الشاعر والكاتب في حالة من الصفاء والروحانية.

وأكد اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بفن المالد وحبه له.

ثراء

وذكر الكاتب علي عبيد الهاملي، الذي كتب مقدمة الكتاب، أن الكاتب عبدالغفار حسين قد تفتح وعيه في مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة، مرحلة شهدت انتقال الحكم في الإمارات من جيل إلى جيل، كما شهدت بدايات النهضة والانتقال من مرحلة ما قبل النفط إلى مرحلة النفط، والتي حققت فيها الإمارات نهضة وتقدما ونموا كبيرا.

ولهذا يتمتع الكاتب بالثراء المعرفي والخبرة الحياتية، والقدرة البلاغية والاطلاع العميق على تاريخ المنطقة والمناطق المحيطة بها، ما أكسب الكتاب مصداقية ودقة.

وأشار الهاملي إلى أن فن ((المالد)) من الفنون التي تميزت بها إمارتا دبي وأبوظبي على وجه الخصوص، وعلى الرغم من انتشاره إلا أنه على وشك الاندثار بعد رحيل الجيل الذي شهد المالد على يديه قمة ازدهاره وانتشاره وجماله.

بعد ذلك قام الكاتب عبدالغفار حسين بالتوقيع على نسخ الكتاب وإهدائها للحاضرين.