«سرد الذهب» تغلق باب الترشح للدورة الأولى

أغلق مركز أبوظبي للغة العربية باب الترشح للدورة الأولى من جائزة ((سرد الذهب))، التي أطلقها لتكريم رواة السير والآداب والسرود الشعبية محلياً وعربياً، وتسليط الضوء على أبرز أعمالهم التي شكّلت علامات فارقة في القطاع الثقافي محلياً وعالمياً.

وشهدت مرحلة الترشح إقبالاً واسعاً للمشاركة من مختلف دول العالم وبجميع فروع الجائزة، التي استقبلت أكثر من 983 طلب ترشيح من 22 دولة حول العالم، ما يؤكد أهمية الجائزة في خلق حراك إبداعي مميّز في مجال السرد.

وأكد عبدالله ماجد آل علي، رئيس اللجنة العليا لجائزة ((سرد الذهب))، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية: ((أن مرحلة استقبال الترشيحات لجائزة ((سرد الذهب)) أظهرت الأهمية الاستثنائية لفن السرد في الثقافة العربية والعالمية؛ إذ شهدت الجائزة إقبالاً مبهراً كمّاً ونوعاً على المشاركة في جميع فروعها في دورتها الأولى، وتنوّعاً كبيراً في الأعمال المشاركة.

ويُبشر ذلك بأجيال جديدة من الموهوبين في مختلف فئات هذا الفن العريق، ويدعم سعينا لتأسيس سردية إماراتية وعربية ترصد ماضينا وحاضرنا وتطلعاتنا نحو المستقبل، كما يدفعنا هذا الإقبال إلى المضي قُدماً في تطوير الجائزة لتشكّل رافداً حيوياً يزوّد مكتباتنا بأعمال غنية ذات قيمة فنية وأدبية عالية)).

تقرير

وأظهر تقرير الترشيحات للجائزة في نسختها الأولى استحواذ فرع ((القصة القصيرة)) للأعمال السردية غير المنشورة على أكبر عدد من إجمالي الأعمال المشاركة في الجائزة؛ إذ بلغ عدد الترشيحات التي استقبلت 703 أعمال، بنسبة 71%. واستقبل فرع ((السرد البصري)) 86 عملاً بنسبة 9% من إجمالي الترشيحات. وبلغ عدد الأعمال التي استقبلها فرع القصة القصيرة للأعمال السردية المنشورة 84 عملاً، بنسبة 9% من إجمالي الترشيحات.

واستقبل فرع ((السرود الشعبية)) 45 عملاً بنسبة 5%، وفرع ((الرواة)) 44 عملاً بنسبة 4%، وفرع ((السردية الإماراتية)) 21 عملاً بنسبة 2% من إجمالي الترشيحات، كما بيّن التقرير أن أكثر المشاركات جاءت من مصر (414 عملاً)، تلتها سوريا (96 عملاً)، ثم المغرب (84 عملاً)، ثم الجزائر (76 عملاً)، ثم العراق (69 عملاً)، ثم الإمارات (43 عملاً).

وسيبدأ مركز أبوظبي للغة العربية خلال الفترة المقبلة عملية الفزر والقراءة تمهيداً لمرحلة التحكيم في الجائزة، التي تبلغ القيمة الإجمالية لجميع فروعها مليوني درهم إماراتي. وتكرّم الجائزة الموهوبين والمبدعين ممن رصدوا تاريخ وجوانب الحياة والموروث الشعبي، ومسيرة تطور دولة الإمارات على مر العقود جمعاً ودراسة محلياً وعربياً وعالمياً.