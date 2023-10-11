4 شعراء يفتحون «نوافذ شعرية» جديدة في مراكش

تنظم دار الشعر بمراكش، اليوم فقرة جديدة من برنامج ((نوافذ شعرية)) بفضاء الدار، الكائن بالمركز الثقافي الداوديات، وبمشاركة الشعراء: إدريس عيسى ورشيدة الشانك وسليمان الدريسي.

الفقرة، التي أطلقتها دار الشعر بمراكش منذ 2017، تسعى أن تكون نافذة مفتوحة على تجارب وأجيال الشعر المغربي الحديث. وتستضيف ((نوافذ شعرية)) الفنان حسن شيكار، الذي سيقدم أحدث أغانيه التي اشتغل فيها على نصوص شعرية من ((ديوان الزلزال))، للشاعر الحسين لغوالي.

ويشارك الشاعر إدريس عيسى، صاحب ديوان ((امرأة من أقصى الريح)) المتوج بجائزة يوسف الخال ((الناقد)) 1989، في ديوان جديد لنوافذ شعرية كاشفاً ((فرادة)) صوت الشاعر.

هذه التجربة الشعرية المتميزة في القصيدة المغربية الحديثة، التي ظلت تشرئب برؤاها فاتحة منافذ جديدة للمتخيل الشعري. كما تخط الشاعرة رشيدة الشانك قصيدة جديدة في الموسم الجديد السابع للدار، الشاعرة التي حازت مؤخراً شهادة الدكتوراه من جامعة ابن طفيل، صدر لها العديد من الدواوين الشعرية (هذه المتى، سماء ليست لي، لدي الآن ما يكفي لأنجو) إلى جانب اهتمامها الأكاديمي بتاريخ المغرب.

ويتمم الشاعر والتشكيلي سليمان الدريسي ديوان ((نوافذ))، هذا الصوت الشعري الذي يأتي من مستقبل القصيدة، ومن منابع الدهشة التي تجعل قصائده أقرب إلى مجازات اللوحة، حيث المادة واللون والفراغ الذي يكتب الصمت. ويسهر الفنان حسن شيكار، والذي ظل وفياً للقصيدة المغربية من خلال ريبرتوار غني، سواء تجربته اللافتة مع الشاعر صلاح الوديع ((واصل معي))، ومن خلال انفتاحه السنوات الأخيرة على تجارب شعرية حديثة وأجيال تنتمي لراهن الشعر المغربي.