«منار أبوظبي» يضيء الجزر وغابات أشجار القرم في العاصمة

ينطلق معرض ((منار أبوظبي)) ليضيء الجزر وغابات أشجار القرم في العاصمة خلال الفترة 15 نوفمبر 2023 إلى 30 يناير 2024 بمجموعة من الأعمال الفنية التكليفية الجديدة، والمنحوتات المُضيئة، والتماثيل، والعروض الضوئية، والتجارب الغامرة من إبداع فنانين من الإمارات والعالم.

ويُعتبر معرض ((منار أبوظبي)) محوراً رئيسياً ضمن مبادرة ((أبوظبي للفن العام))، التي دشنتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مطلع العام الجاري، ليمنح أفراد المجتمع والزوار فرصة التفاعل مع هذه الأعمال الفنية المذهلة، والتعرف على القوة التحويلية للضوء.

وتُقام الدورة الأولى من المعرض تحت شعار ((سكون الضوء))، فيما تتولى مهام تنسيقه الفني كلّ من ريم فضة، مديرة برامج أبوظبي الثقافية والمجمّع الثقافي، والمدير الفني لمبادرة ((أبوظبي للفن العام))، وعلياء زعل لوتاه. ويقدم المعرض تجربة غامرة تحتفي بجمال الإمارة الطبيعي، داعياً الجمهور لإعادة اكتشاف شواطئها من منظور جديد.

وستُعرض الأعمال الفنية في عدة مواقع رئيسية، من بينها جزر اللؤلؤ والسعديات والجبيل والسمالية والفاهد، بالإضافة إلى كورنيش العاصمة والقرم الشرقي.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يتجاوز ((منار أبوظبي)) مفهوم المعرض الفني، فهو تعبير حي عن التزامنا طويل المدى والمستمر بتمكين ودعم الفن العام والحركة الثقافية في الإمارة. تتميز مدينتنا المليئة بالحيوية والديناميات، وكأنها لوحة فنية مرسومة من الألوان والأوجه، وستساهم الفنون والعروض الضوئية في تعزيز جسور التواصل والتفاعل مع ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وتحفيز وإلهام الأجيال الشابة الذين هم بناة المستقبل، مع استقطاب الجمهور من المجتمع والزوار إلى تجاربنا الفنية التي تلبي تطلعاتهم. ونطمح إلى تشجيع الخيال والابتكار والشغف بالمعرفة، وتقدير بيئتنا الطبيعية الجميلة.

من جهتها، قالت ريتا عون، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: الثقافة هي جوهر هوية أبوظبي وتراثها، ومن خلال معرض ((منار أبوظبي))، نسعى إلى إشراك مجتمعنا في حوار يجمع القيم الجمالية والتاريخية والاجتماعية في الإمارة.

وكلفت ((مبادرة أبوظبي للفن العام)) فنانين من الإمارات والعالم بإبداع ما يزيد على 35 عملاً فنياً لعرضها خصيصاً في مواقع ((منار أبوظبي))، باستخدام مجموعة واسعة من الوسائط الفنية، بما فيها العروض الضوئية والمنحوتات والأعمال التركيبية وفنون الأداء.