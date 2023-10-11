الموضة والحروف.. تناغم إبداعي في «بينالي دبي للخط»

تشارك حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، في معرض ((تاريخ الخط العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة))، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي في متحف الشندغة، ضمن فعاليات الدورة الأولى من ((بينالي دبي للخط)) المقامة حالياً وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.

وقدمت الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي خلال المعرض، عملها بعنوان ((بالفكر)) الذي يعكس إبداعاتها الأدبية وأقوالها الهادفة إلى تحفيز الناس ودفعهم للتفكير بطرق إيجابية إلى جانب جمع الجمالية والصور التعبيرية في آن واحد.

وأكدت الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، أهمية معرض ((تاريخ الخط العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة)) في المساهمة في تعزيز حضور قيمة فن الخط العربي، وتسليط الضوء على عراقته وتوفير منصة ثقافية للراغبين بالاطلاع على هذا النوع من الفن الثقافي، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي المتميز.

وأشارت إلى أن عملها الفني الذي قدمته بالمعرض والمتمثل بلوحة ((بالفكر)) يتميز باستعراض جماليات فن الخط العربي والذي يتمتع بصفات خاصة تميزه عن غيره وهو من أبرز الفنون التشكيلية، كما يتضمن صورة تعبيرية تؤكد أهمية الفكر والإبداع والابتكار كركيزة أساسية لتحقيق الطموحات والأهداف. وتوجهت بالشكر إلى هيئة الثقافة والفنون في دبي على جهودها في تنظيم المعرض وحرصها على دعم المشهد الثقافي في الدولة بفعاليات ومبادرات مبتكرة.

وكانت لوحة ((بالفكر)) قد استوقفت كبار الخطاطين من تكرار كلمة ((بالفكر)) باللوحة بدقة عالية دون استخدام أي قالب أو اللجوء للتخطيط بالسطور، كما أثارت اللوحة إعجاب الكثير حيث تتشابك الأحرف بكلمة ((بالفكر)) لينتج هذا الشكل المميز الذي يترأس الهرم وكأنه نجمه ساطعة.

وتكرار كلمة بالفكر جاء للدلالة على أهميتها، كما اختارت الشيخة خولة السويدي، شكل الهرم لخط كلماتها التي تعني فيها الارتقاء بالفكر، كما هو الهرم يعتمد على أساسيات للصعود خطوة بخطوة حتى نصل للقمة.

نجاح

وتشهد دورة ((بينالي دبي للخط))، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تنظيم 19 معرضاً متنوعاً، وتسهم في تفعيل أكثر من 35 موقعاً تراثياً وثقافياً حول دبي.

ويكشف المعرض، الذي يقام بالشراكة مع مجلة ((حروف عربية)) وبدعم رئيسي من ((صندوق الوطن))، عن بدايات الخط وتطوره في الإمارات ويتتبع جذور اهتمام الدولة به، كما يبرز جهود الخطاطين والفنانين الإماراتيين ومساهماتهم في الارتقاء بهذا الفن، وهو ما يتجلى في 12 عملاً إبداعياً تحمل بصمات 12 فناناً وفنانة إماراتية.

وفي سياق فعاليات البينالي، يستضيف ((ليفيل شوز)) تشكيلة من أعمال الفنانة آمنة بن ساحم المستلهمة من فن الخط، وذلك في متجره الواقع في قلب دبي مول.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى من ((بينالي دبي للخط)) الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بهدف إبراز أهمية فن الخط باعتباره أداة تعبيرية وجمالية. يشهد البينالي الذي يستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، تنظيم 19 معرضاً فنياً، ويساهم في تفعيل أكثر من 35 موقعاً تراثياً وثقافياً حول دبي.

وتتناغم مجموعة أعمال آمنة بن ساحم مع شعار ((الموضة في الخط)) الذي يعكس مشاركة علامة ((ليفيل شوز)) في ((البينالي))، حيث تبرز هذه الأعمال إبداعات بن ساحم في فن الخط الطباعي، وتظهر ما يتمتع به هذا الخط من حيوية وقدرة على التكيف مع المواد والخامات الأخرى مثل قماش الدنيم الذي استخدمته الفنانة ضمن أعمالها.

في هذا السياق، أكدت آمنة بن ساحم أن شعار ((الموضة في الطباعة)) يبرز العلاقة بين الخط والأزياء، مشيرة إلى قدرته على إلهام أصحاب المواهب وتحفيزهم على إبراز إبداعاتهم في فنون الخط ومجالات التصميم.

يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ ((بينالي دبي للخط)) تقام بدعم رئيسي من ((مجموعة الرستماني))، ودعم من ((صندوق الوطن))، بالشراكة مع مجموعة من الشركاء والمؤسسات الفاعلة في المشهد الثقافي المحلي.