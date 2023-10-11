أسبوع دبي للتصميم.. الاستدامة محور الابتكار

تنسج مفردات الاستدامة في الفنون البصرية في إمارة دبي قصصاً ملحمية لاستعادة مواد من ماضينا، بالإضافة إلى إعادة تصور أشكال جديدة بهدف تعزيز الممارسات المستدامة ضمن شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة، عبر احتفائها بجذورها التاريخية المتمثلة في عراقة التقاليد والتراث ضمن مشهد الذائقة الفنية العالمية، مع التركيز على كيفية التقارب بين التصميم والبحث العلمي والتكنولوجيا، انطلاقاً من أسبوع دبي للتصميم الذي يعود في دورته الـ9 ببرنامج مطور وموسع، بمشاركة أكثر من 500 مصمم من 40 دولة. تستهدف الدورة التاسعة من أسبوع دبي للتصميم جذب 150 ألف زائر، بما في ذلك المهندسين المعماريين والمصممين وقادة الفكر والمؤثرين.

اكتشاف النفايات

وبما يتعلق بالمشروعات والأعمال، التي تحمل سمات الاستدامة في محاورها وأفكارها، تقول ميتي داين-كريستنسن مديرة معرض((داون تاون ديزاين)): نحن نقوم حقاً بتنفيذ واحتضان العديد من المبادرات المستدامة، مثل عدم استخدام المواد ذات الاستخدام الواحد، واستخدام البنى التحتية المتوفرة فقط للبناء، وإعادة تدوير جميع النفايات الخاصة به، واستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة وما إلى ذلك.

في حين أشار فيليب فان دير لو، المدير العام لعلامة Quooker، إلى أن تصاميم العلامة التجارية تلعب دوراً محورياً في الاستدامة انطلاقاً من إمارة دبي من خلال معالجة تحديين بيئيين حاسمين هما: الحفاظ على المياه وتقليل النفايات البلاستيكية. وذلك بفضل ميزة الغليان الفوري، التي تمنع هدر كل من الماء والطاقة.

صفر نفايات

ومن جانبها، قالت المهندسة المعمارية غادة كوناش: نركز أنا وزميلتي كارولينا سامبر في CCGK Design، وهو استوديو للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي تم تأسيسه في دبي، على مفهوم الاستدامة البيئية وصافي صفر نفايات عند استخدام المواد الطبيعية، من خلال البحث والتجربة في التصميم المبتكر المعاصر. نسعى إلى توحيد إبداعنا في التصميم مع التركيز على الحرفية العالية وإشراك الحرفيين المهتمين كشكل آخر من أشكال الاستدامة الاجتماعية.

وتضيف غادة: تعد أحجار الحمم البركانية مادة طبيعية تتشكل عندما يبرد الانصهار الذي يطلقه البركان. ومن خلال عملية استخراج هذا الحجر، يتم قطع أكثر من 30 سم من السطح المثقوب الأكثر ليونة والتخلص منه كنفايات وعملنا على ابتكار((الأميبا))، وهو مشروع يستكشف إعادة استخدام هذه المواد المهدرة في شكلها الطبيعي وتحويلها إلى قطع أثاث فاخرة حسب الطلب، وبالتعاون مع مصنعي أحجار الحمم البركانية في صقلية، قمنا بإنشاء (طاولة الحمم البركانية) و(ضوء الحمم البركانية) التي سنقوم بعرضها بكل فخر في نسخة معرض ((داون تاون ديزاين)) لهذا العام، للمرة الثانية خلال هذا الحدث الرائع.

ثلاثي الأبعاد

وفيما يتعلق بمستقبل الطباعة الثلاثية الأبعاد يقول سيزار بنشي، المؤسس والمدير في شركة الخطوط الأولى ش.ذ.م.م: من خلال مشاركتنا في معرض ((داون تاون ديزاين))، نقوم بعرض كيفية تطور تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لنؤكد أن هذه التكنولوجيا هي عبارة عن ثورة تصميم مستدامة، حيث نعمل على تكوين مستقبل أكثر ابتكاراً عن طريق استخدام مواد صديقة للبيئة.