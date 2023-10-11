«دبي أوبرا» تستضيف عرض «سلافا سنو شو» العالمي في ديسمبر

أقل من ثلاثة أشهر تفصلنا عن نهاية رأس السنة، وقد بدأت التحضيرات للأجواء الاحتفالية في دبي بهذه المناسبة، حيث أعلنت ((دبي أوبرا)) أخيراً عن استضافتها أحد أشهر العروض المسرحية العالمية ((سلافا سنو شو)) الذي يشكل تجربة مسرحية ساحرة مليئة بالمرح لأفراد الأسرة جمعاء.

وبعد أن جال على عشرات البلدان ومئات المدن، تقدم ((دبي أوبرا)) في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، خمسة عروض من العمل الحائز جوائز من ابتكار الفنانة الروسية سلافا بولونين، والذي يجمع بين السحر والخيال، ويتضمن الغرابة ومجموعة من العناصر الفريدة، حيث تتخلله كرات ضخمة ملونة وعواصف ثلجية وفقاعات وغيرها الكثير.

يرى موقع ((تايم آوت)) أن الاستعراض لا بد أن يعيد الكبار إلى طفولتهم، إذ إن متعة هذا الاستعراض الخيالي لا تحدث على خشبة المسرح، بل عبر مشاركة الحضور في أجواء المرح، وقد وصفته صحيفة ((الغارديان)) البريطانية بـ ((المسرح الأكثر إمتاعاً))، ذلك أنه في ذروة العرض تجتاح الجمهور عاصفة ثلجية شديدة، ويتم قصفهم ببالونات ضخمة متعددة الألوان، والتي سيشرع الجمهور في قذفها بمرح.

وفي معرض حديثه عن الاستعراض المشاد به عالمياً، نقلت ((تايم آوت)) عن مدير دبي أوبرا، باولو بتروشيلي، قوله: ((ينقل هذا الأداء الساحر مع مبدعيه الفريدين ومشهديته الآسرة المليئة بالثلوج، جمهورنا إلى عالم من الدهشة والبهجة. وهو يتجاوز كونه مجرد عرض، إذ إنه تجربة غامرة تسحر وتجلب فرحة لا حدود لها وتتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية)).

يبدأ العرض في الساعة 8 مساء طوال الأيام الثلاثة المذكورة، وهناك عرضان في الساعة 3 بعد الظهر يومي 9 و10 ديسمبر للصغار.