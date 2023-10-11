توقيع «القصة الحقيقية» في مؤسسة العويس الخميس

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، يوم الخميس المقبل، حفل توقيع كتاب ((القصة الحقيقية)) لمؤلفه الكاتب والدبلوماسي حسين ميرزا الصايغ، وذلك في الساعة السابعة والنصف مساء، بمبنى المؤسسة بشارع الرقة في دبي.

يتطرق الكتاب الصادر عن ((دار ميتافيرس برس)) في الإمارات إلى التجربة التي عاشها الدبلوماسي حسين ميرزا الصايغ، التي يروي من خلالها قصته في محطات تطور الدولة منذ البدايات، حيث يسردها بأسلوب شيق ودقيق ليمزج بين السيرة الذاتية والسيرة الموضوعية بغاية إبراز الوجه المشرق لدولة الإمارات، وليشارك القارئ تجربته ويجعل منه شاهداً على عصر نقش المجد بيد أبنائه البررة.

ويقول المؤلف عن كتابه ((القصة الحقيقية)) إنه يؤرخ لحقبة خالدة، ويقدم الإجابات عما حدث وكيف ولماذا وأين حدث؟ منذ نشأة المؤلف، حيث يتناول مراحل الطفولة والعلم والتعليم، إلى أن لمعت تباشير قيام الاتحاد وأبحرت الرحلة الدبلوماسية متنقلة عبر الحدود الجغرافية.

وقد بدأ حسين ميرزا الصايغ حياته المهنية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعمل في السلك الدبلوماسي، كما التحق بالعديد من المؤسسات المالية حيث كان مستشاراً للشؤون الدولية في بنك الشرق الأوسط، وعمل في مجلس إدارات العديد من المصارف وغيرها من المؤسسات والشركات الرائدة داخل وخارج الدولة، وكان رئيس شؤون الاستثمار في مكتب المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.