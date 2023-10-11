كأس أوروبا 2028: الملاعب البريطانية العشرة المرشحة لاحتضان المباريات

تستضيف إنكلترا وجمهورية إيرلندا وجارتها الشمالية وإسكتلندا وويلز نهائيات كأس أوروبا 2028 لكرة القدم كما أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة الثلاثاء.

تلقي وكالة "فرانس برس"، نظرة على الملاعب العشرة المقترحة التي ستستضيف 51 مباراة في البطولة التي يشارك فيها 24 منتخب:

ويمبلي (لندن، 90 ألف متفرج) كان ملعب ويمبلي الشهير مسرحا لنصف النهائي والنهائي في النسخة الأخيرة من كأس أوروبا صيف 2021، وسيكون مجددا الوجهة للأدوار المتقدمة في النهائيات.

على الرغم من أحداث الشغب على هامش المباراة النهائية التي شهدت خسارة إنكلترا أمام إيطاليا بركلات الترجيح في النهائي الأخير، فإن ويمبلي، معبد الكرة الإنكليزية، يبقى وجهة مفضلة للاتحاد الأوروبي ( ويافا ) بسبب سعته الهائلة وموقع لندن.

توتنهام هوتسبر ستاديوم (لندن، 62850 متفرجا) ينظر إلى معقل نادي توتنهام منذ عام 2019، كأحد أعرق الملاعب في العالم. احتضن العديد من الحفلات الموسيقية ومباريات في الملاكمة والروعبي وكرة القدم الأمريكية.

إستاد الاتحاد (مانشستر، 53400 متفرج) هو الملعب الخاص بنادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا. اختيار إستاد الاتحاد على حساب ملعب أولدترافورد الخاص بمانشستر يونايتد والذي يملك سعة أكبر ب20 ألف مقعد، أثار التساؤلات.

لكن في الوقت الذي تتعرض فيه عائلة غلايزر الأميركية المالكة لمانشستر يونايتد لانتقادات لأنها أهملت صيانة أولد ترافورد، فإن المسؤولين في مانشستر سيتي يخططون لتطوير مرافق إستاد الاتحاد الذين يملكونه منذ دورة ألعاب الكومنولث عام 2002.

سيتم توسيعه إلى ستين ألف متفرج في السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب بناء فندق يتسع ل400 سرير، متحف ومنطقة مشجعين بسعة ث آلاف متفرج.

فيلا بارك (برمنغهام، 42640 متفرجا) استضاف هذا الملعب مباريات في المرة الأخيرة التي استضافت فيه إنكلترا بطولة كبرى وتحديدا كأس أوروبا عام 1996.

لطالما كان ملعب فيلا بارك مكانا تقليديا على مدى سنوات عدة لإقامة مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إنكلترا التي تقام على ملعب محايد (حاليا يعتمد ملعب ويمبلي)، نظرا لتواجده في وسط البلاد. لكن مسؤولي الاتحاد صرفوا النظر عن اعتماده بعد غياب أستون فيلا عن الدوري الإنكليزي الممتاز في الفترة من 2016 إلى 2019.

بيد أن الأوقات الجيدة عادت مع مشاركة أستون فيلا في المسابقات الأوروبية ووضع مخطط بتكلفة 100 مليون جنيه إسترليني (122 مليون دولار) لرفع سعته إلى 50 ألف متفرج بحلول عام 2028.

سانت جيمس بارك (نيوكاسل، 52 ألف متفرج) بدأت مدينة نيوكاسل تتأقلم مع الأجواء الأوروبية مع عودة فريقها إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاما، وستخوض إنكلترا، أحد أفضل المنتخبات الأوروبية في السنوات الأخيرة، مبارياتها في شمال شرق البلاد.

بفضل الدعم المالي الذي يقدمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي المالك لنادي نيوكاسل، يتطلع المسؤولون إلى رفع سعة الملعب إلى 65 ألف متفرج.

براملي مور دول (ليفربول، 53 ألف متفرج) هو أحد الملاعب المتواجدة في الملف البريطاني الذي لم يدشن بعدا، وسيكون الملعب الرسمي لنادي إيفرتون على ضفاف نهار ميرسيسايد حيث تنتهي أعمال البناء فيه عام 2024.

هامبدن بارك (غلاسكو، 52 ألف متفرج) أنه المقر الروحي لكرة القدم الإسكتلندية، سبق له استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين. كما احتضن 4 مباريات في كأس أوروبا 2020، لكن مع تقليص عدد المتفرجين حينها إلى 12 ألفا بسبب إجراءات فيروس كورونا.

برنسيباليتي ستاديوم (كارديف، 74500 متفرج) يقع الملعب في وسط مدينة كارديف، يعرف أيضا باسم ميلينيوم ستاديوم. احتضن العديد من الأحداث الرياضية لا سيما في كرة القدم والروعبي في السنوات ال24 الأخيرة. أشار مسؤولو الاتحاد الويلزي لكرة القدم بأن هذا الملعب سيحتضن المباراة الافتتاحية للنهائيات القارية عام 2028.

أليفا ستاديوم (دبلن، 51700 متفرج) فوت هذا الملعب فرصة احتضان مباريات في كأس أوروبا الأخيرة، نظرا للإجراءات الصارمة التي فرضتها سلطات البلاد في ما يتعلق بفيروس كورونا. سيحتضن العام المقبل نهائي الدوري الأوروبي بالإضافة إلى 6 مباريات في النهائيات القارية بينها واحدة في ربع النهائي.

كايزمنت بارك (بلفاست، 34 ألف متفرج) هو أحد المرافق المجهولة في الملف. لم يعرف بعد ما إذا كان سيحصل على الضوء الأخضر لإعادة ترميم الملعب المتواجد في غرب بلفاست بتكلفة تبلغ ملايين الدولارات.

يذكر أن ملعب منتخب أيرلندا الشمالية الرئيس، ويندسور بارك، لا يلبي شروط الحد الأدنى من عدد المتفرجين من قبل الاتحاد الأوروبي، كونه يتسع فقط لثلاثين ألف متفرج.

عادة، خصص ملعب كايزمنت لرياضة كرة القدم الإيرلندية (أنتريم غايليك). ويبقى السؤال ما إذا كان سيتم الاتفاق على تقسيم عملية الإنفاق بين اتحاد غايليك وسلطات كرة القدم الأيرلندية.

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