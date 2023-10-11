تصفيات مونديال 2026: الأرجنتين والبرازيل للإبقاء على سجلهما المثالي

يسعى العملاقان الأرجنتيني بطل العالم والبرازيلي إلى المحافظة على سجلهما المثالي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، وذلك حين يلعبان على أرضيهما الخميس في الجولة الثالثة ضد الباراغواي وفنزويلا تواليا.

وبدأت الأرجنتين مشوارها نحو مونديال 2026 حين ستدافع عن اللقب الذي توجت به نهاية 2022 في قطر على حساب فرنسا بركلات الترجيح، بالفوز على الإكوادور 1-0 في بوينوس أيرس ثم بوليفيا 3-0 في لاباز، فيما فازة البرازيل على بوليفيا 5-1 خارج الديار ثم البيرو في ليما 1-0.

وتصدر ليونيل ميسي تشكيلة الأرجنتين التي استدعاها المدرب ليونيل سكالوني لمباراتي الباراغواي ثم البيرو الثلاثاء في ليما، حتى قبل عودته إلى فريقه إنتر ميامي الأمريكي الذي ابتعد عنه بسبب الإصابة.

وبعد غيابه عن فريقه بسبب معاناته من "مشكلة عضلية" واكتفائه بخوض 37 دقيقة فقط منذ الثالث من سبتمبر، عاد أفضل لاعب في العالم سبع مرات إلى إنتر ميامي السبت ودخل في الدقيقة 55 من دون أن ينجح في تجنيبه الهزيمة أمام ضيفه سينسيناتي 0-1 والفشل بالتالي في التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

ولعب ميسي الدور الرئيس في قيادة الأرجنتين إلى الفوز في مباراتها الأولى في التصفيات من خلال تسجيل الهدف الأول في مرمى الإكوادور، قبل أن يغيب عن المباراة الثانية ضد بوليفيا بهدف إراحته.

وتبدو الأرجنتين التي تفتقد الجناح النجم أنخل دي ماريا بسبب الإصابة، مرشحة لتحقيق فوزها البيتي الأول على الباراغواي في تصفيات كأس العالم منذ سبتمبر 2012 (3-1)، وذلك في ظل معاناة ضيفتها التي اكتفت بنقطة من مباراتيها الأوليان ما أدى إلى إقالة المدرب الأرجنتيني غييرمو باروس سكيلوتو واستبداله بمواطنه دانيال غارنيرو الذي يبدأ مشواره بمواجهة منتخب بلاده في اختبار شاق.

وعلى غرار غريمتها التاريخية الأرجنتين، تبدو البرازيل مرشحة لتحقيق فوزها الثالث تواليا في مواجهة ضيفتها فنزويلا التي جمعت ثلاث نقاط من مباراتيها الأوليين بالفوز على الباراغواي 1-0 بفضل هدف لسلومون روندون من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع في الجولة الثانية التي شهدت أيضا فوزا قاتلا ل "سيليساو" على البيرو خارج الديار بهدف سجله ماركينيوس في الدقيقة الأخيرة.

- الأوروغواي في الانتظار الثلاثاء- وكان المدرب فرناندو دينيز "راضيا جدا عما قدمناه خلال المباراتين (الأوليين في التصفيات). النتيجة إيجابية جدا".

وقرر دينيز الذي سيترك مهمته المؤقتة الصيف المقبل للإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن يستدعي نجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن النادي الملكي والنافذة الدولية الماضية.

وبعد مواجهة فنزويلا التي خسرت مبارياتها الأربع الأخيرة مع "سيليساو" في تصفيات كأس العالم ولم تفز على أبطال العالم خمس مرات في أي من المواجهات الرسمية بينهما إن كان في التصفيات أو كوبا أميركا (فازت مرة واحدة وديا عام 2008 بهدفين نظيفين)، يسافر رجال دينيز إلى مونتيفيديو لمواجهة الغريمة الأخرى الأوروغواي التي منيت في الجولة الماضية ضد الإكوادور (1-2) بهزيمتها الأولى بعد ثلاثة انتصارات بقيادة مدربها الجديد الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.

وتفتتح الأوروغواي الجولة الثالثة بمواجهة صعبة أخرى أمام مضيفتها كولومبيا الباحثة عن نقطتها السابعة وبالتالي البقاء قريبة من الأرجنتين والبرازيل أو حتى التفوق عليهما أو على أحدهما في حال التعثر أمام الباراغواي وفنزويلا.

وبعد المعاناة على الارتفاع العالي في كيتو، تجد الأوروغواي نفسها الخميس أمام ظروف صعبة أخرى في بارانكيا حيث تلعب كولومبيا مبارياتها البيتية على أمل الاستفادة من اعتيادها على الطقس الحار جدا هناك.

والارتفاع العالي سيشغل أيضا بال الإكوادور حين تحل ضيفة على بوليفيا في لاباز حيث تسعى الأخيرة إلى استعادة توازنها بعد خسارتها مباراتيها الأوليين، فيما تبحث ضيفتها عن فوز ثان أو العودة أقله بنقطة التعادل.

وتتواجه تشيلي مع البيرو في ديربي محيط الهادئ حيث يسعى كل من المنتخبين إلى فوزه الأول بعد الاكتفاء بنقطة في الجولتين الأوليين.









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