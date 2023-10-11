موسى ماريجا ينافس نيمار على لقب أفضل أهداف الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف موسى ماريجا نجم فريق الشارقة، للمنافسة على لقب أجمل أهداف الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وشهدت الجولة الثانية تسجيل 59 هدفاً في 19 مباراة، حيث اختار الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 10 أهداف، يمكن للجماهير المشاركة في التصويت عليها لاختيار الهدف الأجمل من بينها.

وعن هدف موسى ماريجا، قال الاتحاد الآسيوي:" خلال مباراة الشارقة مع الفيصلي الأردني، أرسل ميراليم بيانيتش تمريرة طويلة متقنة وصلت خلف الدفاع إلى موسى ماريجاأ الذي استقبل الكرة على صدره قبل أن يسدد من اللمسة الأولى في الشباك".



ويتنافس مع موسى ماريجا على هذا اللقب، كل من علي جاسم من فريق القوة الجوية العراقي، وجامشيد اسكندروف من نافباهور الأوزبكي، ونيمار من فريق

الهلال السعودي، وتاليسكا من فريق النصر السعودي، و رونغراث بوميتشانتوك من فريق (بانكوك يونايتد التايلاندي)، و بول خوسيه مبوكو من فريق(اينشيون يونايتد الكوري الجنوبي)، وعزيز بيهيتش من فريق (ملبورن سيتي الاسترالي)، و كينتو تاتشيبانادا من فرؤيق (كاوازكي فرونتال الياباني)، و عارف أيمن من فريق (جوهور دار التعظيم الماليزي).





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