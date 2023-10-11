انتهاء عملية تصويت الجماهير على جوائز فيفا لعام 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء انتهاء عملية التصويت من قبل المشجعين في جميع الفئات لجوائز فيفا للأفضل في العالم، لعام 2023، والتي شهدت مشاركة أكثر من مليون صوت متفرق على المرشحين.

وصوت المشجعون باختياراتهم لأفضل لاعبة، وأفضل لاعب، وأفضل مدرب للسيدات، وأفضل مدرب للرجال، وأفضل حارسة مرمى، وأفضل حارس مرمى، وجائزة فيفا بوشكاش، وجائزة الجماهير، وذلك منذ الإعلان عن المرشحين في شهر سبتمبر الماضي.

وسيتم الآن عد جميع الأصوات بواسطة مراجع داخلي مستقل، قبل الإعلان عن القائمة النهائية في الأسابيع القادمة، وبعدها سيتم تتويج الفائز في كل فئة في حفل توزيع الجوائز للاحتفال بإنجازات اللاعبين والمدربين الرائدين في كرة القدم للرجال والنساء.

وكشف فيفا في 14 سبتمبر الماضي عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023.

وضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة، اسم أيتانا بونماتي الفائزة بالكرة الذهبية في كأس العالم للسيدات، والتي كانت واحدة من أربع لاعبات إسبانيات في القائمة، وتشمل القائمة أيضًا أربع لاعبات من إنجلترا، وثلاث لاعبات من منتخب أستراليا، علمًا أن القائمة ضمت 16 لاعبة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ستة لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي من أصل 12 مرشحًا، بالإضافة إلى الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي والمرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم، أما بالنسبة لمدربي الكرة النسائية، فقد ضمت القائمة اسم إيما هايس وسارينا ويجمان.

وبالنسبة لقائمة المرشحين لجائزة أفضل حارسة مرمى فقد ضمت اسم ماري إيربس الفائزة بجائزة القفاز الذهبي في مونديال السيدات، بجانب كاتالينا كوي، وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى خمسة أسماء من ثلاث قارات مختلفة.

وتنحصر المنافسة على جائزة أفضل لاعبة بين الإسبانية أيتانا بونماتي (برشلونة الإسباني) والكولومبية ليندا كايسيدو (ريال مدريد الإسباني) والإنجليزية راشيل دالي (أستون فيلا الإنجليزي) والفرنسية كاديدياتو دياني أولمبيك ليون/باريس سان جيرمان) والأسترالية كايتلين فورد (ارسنال دبليو اف سي) والأسترالية ماري فاولر (مانشستر سيتي دبليو إف سي) والإنجليزية أليكس جرينوود (مانشستر سيتي دبليو إف سي) والإسبانية جينيفر هيرموسو (سي إف باتشوكا فيمينيل) والأمريكية ليندسي هوران (أولمبيك ليون) والسويدية أماندا إيليستيدت (آرسنال دبليو إف سي/باريس سان جيرمان) والإنجليزية لورين جيمس (تشيلسي) والأسترالية سام كير (تشيلسي) والإسبانية مابي ليون (برشلونة) واليابانية هيناتا ميازاوا (مينافي سينداي) والإسبانية سالما بارالويلو (برشلونة) والإنجليزية كيرا والش (برشلونة).

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان/النصر السعودي) والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) والألماني إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي/برشلونة) والنرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والإسباني رودري (مانشستر سيتي) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/إنتر ميامي) والنيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي) والإنجليزي ديكلان رايس (ويستهام يونايتد/ارسنال) والبرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب لفرق السيدات، ضمت القائمة بيتر جيرهاردسون مدرب منتخب السويد والإسباني جوناتان جيرالديز (برشلونة) والسويدي توني جوستافسون (أستراليا) والإنجليزية إيما هايس (تشيلسي) والهولندية سارينا فيجمان (إنجلترا).

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال، فضمت الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) والإيطالي سيموني إنزاجي (إنتر ميلان) والأسترالي أنجي بوستيكوجلو (سيلتك) والإيطالي لوتشيانو سباليتي (نابولي/منتخب إيطاليا) والإسباني تشافي (برشلونة).

وتصدرت الأسترالية ماكنزي أرنولد (ويستهام) قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى إلى جانب الألمانية آن-كاترين بيرجر (تشيلسي) والإسبانية كاتالينا كول (برشلونة) والإنجليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد) والتشيلية كريستيان إندلر (أولمبيك ليون) والسويدية زيسيرا موسوفيتش (تشيلسي) والإسبانية ساندرا بانوس جارسيا-فيامي (برشلونة).

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى فضمت المغربي ياسين بونو (إشبيلية) والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد) والبرازيلي إيديرسون (ليفربول) والكاميروني أندري أونانا (مانشستر يونايتد) والألماني مارك-أندري تير شتيغن (برشلونة).

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مشجع... مشجع نادي كولون أتلتيكو وفران هيرندال وميجيل أنخيل ومشجع لفريق ميلوناريوس.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم انطلاق عملية التصويت لاختيار أفضل هدف في عام 2023 في فئة الرجال والسيدات.

وتحمل الجائزة اسم المهاجم المجري الأسطوري فيرينك بوشكاش، الذي تميّز بأهدافه الخالدة، وهي تحتفي بأجمل الأهداف التي سُجّلت بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي، إن الجائزة سيتنافس عليها 11 لاعبا ولاعبة، كما كشف عن القائمة المختصرة للمرشحين.

وجاءت قائمة الأهداف المرشحة لتتضمن الأرجنتيني ألفارو باريال وهدفه في مباراة دور الثمانية بكأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة، والكولومبية ليندا كايسيدو بهدفها في مرمي المانيا خلال بطولة كأس العالم للسيدات والجناح الأيسر لبرايتون خوليو أنسيسو في مرمي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي والأسترالية سام كير في مرمي المنتخب الإنجليزي بكأس العالم للسيدات.



كما يبرز من ضمن الأهداف التي تنافس علي الفوز بجائزة الأفضل هدف براين لوزانو لاعب أطلس جوادالاخارا بالدوري المكسيكي، وهدف جييرمي مادروجا لاعب بوتافوجو أف سي أس بي في مرمي نوفوزونتينو بالدوري البرازيلي الدرجة الثانية ، وهدف إيفان مورانتي لاعب إيبيزا في مرمي بورجوس

بالدوري الإسباني الدرجة الثانية، وهدف نونو سانتوس لاعب سبورتنج لشبونة في مرمي

بوافيستا بالدوري البرتغالي ، وهدف كانج سيونججينج لاعب منتخب كوريا تحت 20 عاما في مرمي منتخب الأردن في بطولة كأس أمم آسيا للشباب.

كما يتنافس علي لقب جائزة بوشكاش ، هدف

آشوت تاجيبيرجن لاعب كازاخستان في مرمي الدانمارك بتصفيات كأس أمم أوروبا ، وهدف لاعبة البرازيل بياتريس زانيراتو في مرمي منتخب بنما بكأس العالم للسيدات.





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