دبا الفجيرة يقبل اعتذار مدربه العبدولي ويعين الخديم مؤقتاً

قدم المدرب المواطن حسن العبدولي المدير الفني لدبا الفجيرة اعتذاره عن اكمال المهمة مع النواخذة عقب تراجع نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى واهدار عدد من النقاط بعد تعرض النواخذة لهزيمة وتعادل في آخر مباراتين، وقامت إدارة دبا برئاسة احمد سعيد الظنحاني بقبول اعتذار المدرب والبحث عن البديل حيث تتردد عدة أسماء في الشارع الرياضي، واسندت إدارة النادي للمدرب محمد الخديم مدرب فريق الرديف مهمة الاشراف على الفريق الأول الى حين التعاقد مع مدرب جديد.

ويعد العبدولي الضحية الثانية في دوري الدرجة الاولى بعد اقالة مدرب الفجيرة المواطن محمد الحوسني قبل 3 ايام وتعيين الصربي ماركوف مدرباً للذئاب.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز