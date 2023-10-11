إقامة سباق زايد الخيري في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة ميامي أبريل المقبل



قررت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة ميامي UAE Healthy Kidney Run بعد التشاور مع الشركاء والجهات الراعية وسفارة دولة الإمارات في واشنطن تأجيل موعد النسخة المقبلة من السباق والتي كان من المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل إلى شهر أبريل من عام 2024، بناء على طلب الشركاء والرعاة ومنظمي السباق المحليين، وذلك بعد مشاورات مع كافة الأطراف المعنية، حيث أبدوا جميعا حاجتهم لبعض الوقت من أجل تقديم نسخة استثنائية من حيث الاستضافة والتنظيم والمشاركة الواسعة من كافة شرائح المجتمع.

من جانبه أيد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للسباق الفكرة لضمان إخراج الحدث بأفضل صورة في مدينة ميامي التي ستستضيف السباق لأول مرة بعد أن أقيمت كل النسخ السابقة في مدينة نيويورك اعتبارا من عام 2005. وسوف يخصص ريعه للمستشفى التخصصي لأبحاث الكلى من خلال المؤسسة الوطنية للكلى" ناشيونال كيدني فاونديشين".

وانطلق ماراثون زايد الخيري كنهر متدفق بالعطاء يفيض بخيره في كل مكان لأول مرة بمدينة أبوظبي في عام 2001، يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان“طيب الله ثراه” ترسيخاً لمعاني العطاء والخير والعون للإنسانية بشكل عام، والمرضى بشكل خاص، ثم توجّه بعدها إلى العالمية وإلى مدينة نيويورك اعتباراً من عام 2005، ثم أقيم في مصر بعد ذلك، وسيقام لاحقاً في مدينة كيرلا بالهند.

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