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أبو ظبي للمبارزة يشارك فية بطولة كأس العالم للأندية بفرنسا في 13 و14 أكتوبر الحالي بـ3 لاعبين

10/11/2023 9:39:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي أبوظبي للمبارزة مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، بفرنسا في 13 و14 أكتوبر الحالي، بـ3 لاعبين هم عبدالله الحمادي، وحمدان الجهضمي، ومسعود المهيري.

وتتوجه بعثة النادي إلى باريس بعد غدٍ الجمعة، بعد انتهاء مرحلة التحضيرات المكثفة في الفترة الماضية، بإشراف المدرب أحمد الصغير.
وتشهد البطولة، التي ينظمها نادي "ليفري جارجان" الفرنسي، مشاركة نحو 350 لاعباً ولاعبة من مختلف قارات العالم.

وأكد ماجد المنصوري، عضو مجلس إدارة النادي أن هذه المشاركة تدعم قدرات اللاعبين واللاعبات، وتصقل خبراتهم، بالاحتكاك مع نخبة اللاعبين على مستوى العالم.

وأضاف: "نادي أبوظبي للمبارزة برئاسة العميد محمد حسين الخوري، يسعى لتعزيز النجاح والتميز، واكتشاف المواهب، وتطوير المستوى الفني، لتحقيق رؤية مجلس أبو ظبي الرياضي، ودعم المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر".


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