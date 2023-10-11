زايد الكثيري : المشاركة في النسخة الأولى من بطولة أبوظبي اكستريم حافز كبير قبل عالمية الجوجيتسو



يكثف زايد الكثيري لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو استعداداته للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة "أبوظبي اكستريم" التي تقام 20 أكتوبر الجاري في مبادلة أرينا بأبوظبي، بخوض تدريبات يومية بقيادة مدربه ابرائم سنتياجو، واللاعب المحترف برونو ماشادو.

ويواجه زايد الكثيري /23عاما/ والذي يحمل الحزام الأسود في الجوجيتسو، وذهبية النسخة الـ14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، نظيره البرازيلي ثاليسون سواريز في نزال "سوبر فايت بالبدلة".

وتجمع منافسات بطولة "أبوظبي اكستريم" رياضتي الجرابلنج، والجوجيتسو داخل القفص، ببدلة، وبدون بدلة، كما يحظى المشاركون في البطولة بفرصة المنافسة على مدار عامين في قارات العالم المختلفة من خلال عدة جولات متخصصة لهذا النوع من الفنون القتالية المختلطة، على أن يتم تتويج الأفضل بحزام البطولة في عام 2025.

وقال الكثيري:" أخوض للمرة الأولى تحدي فريد من نوعه يجمع بين الجوجيتسو والجرابلنج، وكوني أول إماراتي يشارك في هذه اللعبة، فذلك دافع كبير لي من أجل الظهور بأفضل صورة، خاصة أنها تسبق أهم البطولات التي أشارك فيها "أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو" والتي تنطلق في الأول من نوفمبر المقبل".

وتابع: "تم اختياري للمشاركة في النسخة الأولى من البطولة بعد التتويج بالذهبية التاريخية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الماضية، الأمر الذي دفع اللجنة المنظمة لترشيحي ممثلا للإمارات في هذا المحفل، وهو ما زاد من حجم المسؤولية علي لتحقيق أفضل نتيجة.

وأوضح الكثيري: "بدأت التدريبات في المعسكر منذ أكثر من 6 أشهر، وسأواصل مع المدرب، حتى انطلاق منافسات البطولة، وبعدها سوف أشارك أيضا في عالمية أبوظبي".

وأضاف الكثيري أن ما حققه من إنجازات خلال العام الجاري في بطولتي جراند سلام، وبطولة بان أميركا سيكون دافعا له لتحقيق المزيد من الإنجازات.





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