اتحاد الرياضة للجميع ينظم 12 برنامجا و100 فعالية في الموسم الجديد



أعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع عن إطلاق أجندة فعالياته وأنشطته للموسم الرياضي 2023-2024، والذي يتضمن 12 برنامجا رياضيا وأكثر من 100 فعالية في مختلف إمارات الدولة.

وقال سعادة سالم القصير رئيس مجلس إدارة الاتحاد الحرص على أن تسهم أجندة فعالياته في الموسم الجديد على تحقيق رسالته في بناء مجتمع رياضي صحي مستدام، ورفع معدل النشاط البدني والارتقاء بمعدل جودة الحياة من خلال تطوير البرامج الرياضية والتثقيفية والترفيهية لجميع أفراد المجتمع.

وأضاف: " تتضمن أجندة الموسم الجديد، تنظيم 12 برنامجا رياضيا وأكثر من 100 فعالية مجتمعية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في كل إمارة ، وتتضمن برامج وأنشطة الموسم الجديد مجموعة من الفعاليات المتميزة مثل برنامج معا للرياضة للجميع، وينطلق في أكتوبر الجاري، ويستمر لـ19 أسبوعا بشكل يومي ويشمل فعاليات رياضية متعددة، وأيضا (تحدي قمم الإمارات) في نوفمبر وديسمبر".

من جهته أوضح سعيد العاجل نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن برنامج أنشطة الموسم الجديد شهد إطلاق مبادرات جديدة تنضم للمرة الأولى لأنشطة الاتحاد مثل "الميني فوتبول" و"اليوجا".

وقال إن هذه المبادرات المبتكرة تسهم في تشجيع عدد أكبر من أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، إضافة لإمكانية المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة لرياضة الإمارات في تحقيق إنجازات.

وأضاف أن مبادرات الاتحاد تتضمن مجموعة من البرامج الجديدة مثل كأس العالم للميني فوتبول، التي تقام في نوفمبر المقبل، في إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة السياحة والاتحاد الدولي للميني فوتبول.

من ناحيتها قالت خلود الجنيبي الأمين العام للاتحاد إن أنشطة الموسم الجديد تعبر عن رؤية الاتحاد بشأن "مجتمع إماراتي صحي رياضي"، لإرساء ثقافة رياضية صحية لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع، وكذلك بعض الأنشطة التي تتعلق بالرياضات الخليجية المعروفة.

وأضافت أن برنامج أنشطة الاتحاد يستمر من أكتوبر الجاري حتى أغسطس 2024، ويتضمن العديد من الفعاليات الكبرى مثل، مخيم الرياضة للجميع، وبطولة الألعاب الشعبية الإماراتية، والمهرجان الخليجي للرياضة للجميع، والمهرجان الصيفي للرياضة للجميع.





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