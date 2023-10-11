المغربي شخيت يقترب من تدريب أحد أندية «الهواة»

اقترب المدرب المغربي سعيد شخيت من تولي تدريب أحد أندية دوري الدرجة الأولى (الهواة) خلال الفترة المقبلة، وسبق للمدرب شخيت، تولي مهمة المدير الفني لفريق البطائح في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي والذي أبلى فيه بلاءً حسناً مع الراقي، وكذلك تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الحصن خلال مشواره في دوري الدرجة الأولى.

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