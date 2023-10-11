المغربي شخيت يقترب من تدريب أحد أندية «الهواة»

المغربي شخيت يقترب من تدريب أحد أندية «الهواة»
التاريخ
10/11/2023 9:39:22 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
اقترب المدرب المغربي سعيد شخيت من تولي تدريب أحد أندية دوري الدرجة الأولى (الهواة) خلال الفترة المقبلة، وسبق للمدرب شخيت، تولي مهمة المدير الفني لفريق البطائح في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي والذي أبلى فيه بلاءً حسناً مع الراقي، وكذلك تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الحصن خلال مشواره في دوري الدرجة الأولى.
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