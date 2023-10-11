«غزة» دائرة انتخابية لبايدن!

من هنا تصبح معركة غزة معركة أمريكية الفوز فيها لنتنياهو والمكانة العسكرية الإسرائيلية يعنيان فوزاً للمشروع اليهودي الصهيوني الأمريكي الذي يؤدي دوراً مؤثراً في داخل مراكز التأثير في المجتمع الأمريكي والتوجيه في الحزب الديمقراطي.

صور حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد وهي واحدة من أحدث وأقوى حاملات الطائرات المدججة بأحدث المقاتلات القاذفة وأجهزة التوجيه والرادار التي تضم خمسة آلاف من خيرة مقاتلي سلاح البحرية الأمريكية، جزء من حملة الدعاية غير المباشرة في داخل أمريكا وخارجها تقول: ((انتخبوا بايدن)).

الدعم الأمريكي في أي زمن، وفي ظل حكم أي حزب أمريكي، وعلى الرغم من شخصية ومواقف أي رئيس دعم غير مشروط وغير قابل للمساءلة أو التردد في اتخاذه.

هذه المرة، يضاف إلى كل ما سبق، هناك عالم أكثر تعقيداً، فيه صراع على قيادة العالم اقتصادياً مع الصين، وعسكرياً مع روسيا.

عالم اليوم هناك محاولة مستميتة لإنجاز اتفاق سريع مع إيران، وحرص على تجنب الصراع معها، ورغبة أكيدة في عدم توسيع أي صراع جديد في العالم، والتفرغ لصراع استنزاف روسيا عبر الحرب مع أوكرانيا.

منذ الساعات الأولى الرواية الأمريكية لما حدث في غزة رواية إسرائيلية بمعنى أن هناك قوى شريرة لمنظمة إرهابية استيقظت هكذا ذات صباح وقررت الاعتداء الوحشي على سكان المستوطنات الإسرائيلية (لاحظ أنها مستوطنات أو بالأصح مستعمرة تم بناؤها بمخالفة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة).

ويتم ذلك بالتغاضي الكامل عن أي قواعد للقانون الدولي أو الإنساني.

وفق هذه الرواية ((يحق)) لإسرائيل الدفاع عن نفسها بكل الوسائل، ويصبح ((لزاماً)) على واشنطن أن تدعمها بلا قيد أو شرط أو حدود.

يحدث ذلك في وقت يتهم فيه دونالد ترامب المجروح من إدارة بايدن، منافسه الديمقراطي بالتصعيد الشديد في دعم ((العزيزة إسرائيل)).

وسوف نشهد من الآن وحتى معركة الانتخابات الرئاسية مباراة تنافسية في الغزل السياسي بين بايدن وترامب تحت منطق ((من يحب إسرائيل أكثر)).

حرب غزة جاءت في زمن ينقذ نتنياهو – مؤقتاً – من أزمته، ويساعد بايدن مؤقتاً من كبوته، ويغري ترامب بالعودة على جواد إسرائيلي.