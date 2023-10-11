الأمم المتحدة وتحديات معاصرة «2-2»

قلنا إن هنالك مشكلات يشهدها العام، يراها المراقبون مقلقة، منها ما ينتظر حلاً، ومنها ما أخذ سبيله إلى الحل. ذكرنا بعضها. اليوم، نعرض لمشكلات جديدة مهمة.

تضطلع الأمم المتحدة في إطار التعاون الدولي، وبقدرات فريدة، في تنسيق المساعدة لأفريقيا لتعينها على مساعدة نفسها، بدعم التنمية الاقتصادية فيها والاجتماعية وحقوق الإنسان. وإنهاء الاستعمار بأشكاله كافة، وإحلال السلام بين ما تبقى من دول ما زالت تتحارب. إن إنهاء الاستعمار تراه مهماً، إذ يدفع الدول المستقلة للانضمام إليها أعضاء فاعلين.

وتبين منظومة الأمم، أن لكل مجتمع مصلحة في توسيع فرص الأطفال في الحياة، ولكل طفل حق مضمون في الصحة والتعليم والحماية. مع ذلك، تقول إن في أغلب أنحاء العالم، ملايين من الأطفال تحرم من الفرصة العادلة، بسبب الموطن، والظروف التي ولدوا فيها.

في المقلب الآخر، تذكر أن العالم يشيخ. فكل بلدان العالم تقريباً، تشهد نمواً في نسبة أعداد كبار السن، ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً. ما يجعل مسؤولية دور الرعاية الصحية المتكاملة مهمة وكبيرة. لكن العالم العربي - ولله الحمد - يختلف عن باقي المجتمعات، من حيث نسبة الشباب البالغة نحو 36 %، من مجموع السكان البالغ 430 مليون.

وأخيراً، يعد تغيّر المناخ أحد التحديات الرئيسية في عالمنا، حيث تتحول فيه أنماط الطقس لتهدد الغذاء، وترفع منسوب مياه البحر فتزداد مخاطر الفيضانات الكارثية، عالمية النطاق وغير المسبوقة.

كما تتأثر، بعد الغذاء، المياه العذبة، العنصر الرئيسي لحفظ حياة الإنسان. فعلى هذه الأرض من المياه ما يكفي للجميع، ومع ذلك، التقارير الرسمية تفيد بموت ملايين الأشخاص - أغلبهم من الأطفال - بأمراض لها علاقة بنقص إمدادات المياه، والصرف الصحي والنظافة، وضعف البنية التحتية، بسبب سوء إدارة الموارد. لكن العالم اليوم، يتطلع إلى مؤتمر المناخ ((COP 28))، الذي سيعقد في خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023 بدبي، ويتوقع لقراراته أن تحدث فرقاً طال انتظاره على مستوى العالم.

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