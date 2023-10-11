العرس الانتخابي الإماراتي ومسيرة التمكين

أسدلت اللجنة الوطنية للانتخابات الستار على العرس الانتخابي الذي شهدته إمارات الدولة السبع، بإعلان الأسماء الأولية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في دورتها الخامسة. وبصرف النظر عن ماهية الفائزين والذين لم يحالفهم الحظ، فإن الأمر الأكيد أن الكل كانوا رابحين بنجاح هذه الدورة الانتخابية الخامسة.

والتي أكدت حقائق مهمة عدة. أولها، الحرص الذي أبداه الناخبون في مختلف الإمارات على المشاركة في هذه الانتخابات من خلال نظام التصويت عن بُعد وفي مراكز الانتخاب، وهو الأمر الذي يعكس مدى التزام المواطنين بالمشاركة الفاعلة في صنع القرار الوطني.

حيث بلغ مجموع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مستوى الدولة 175 ألفاً و487 صوتاً، بنسبة 44 % من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية. وشهدت مراكز الاقتراع أجواء احتفالية مع تجمع العوائل والأصدقاء، في إطار تنافسي شريف وبناء بين كل المرشحين الذين كانوا يتسابقون من أجل خدمة وطننا الغالي.

الحقيقة الثانية، تتمثل في استمرار المشاركة الفاعلة من قبل المرأة الإماراتية، سواء في عملية التصويت، أم في الترشح لعضوية المجلس. وقد توجت ابنة الإمارات هذه الفاعلية في فوز 7 سيدات من أصل 20 مرشحاً نجحوا في الحصول على عضوية المجلس بنسبة 35 % تقريباً من إجمالي الأعضاء الفائزين وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في الدورات الانتخابية الخمس الماضية.

وهو ما يعكس الثقة الشعبية المتزايدة في قدرات المرأة الإماراتية، بعد أن كانت ابنة الإمارات قد حظيت بثقة القيادة الإماراتية الرشيدة التي عملت على تمكينها في مختلف مجالات العمل الوطني، وصولاً إلى القرار التاريخي الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، والخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 % في عام 2019.

الحقيقة الثالثة، ترتبط بحرص القيادة الإماراتية الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات على مواصلة مسيرة التمكين الشامل لأبناء الإمارات، بما في ذلك التمكين السياسي من خلال تهيئة الظروف اللازمة لرفع نسب المشاركة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين.

ومن هنا تأتي أهمية المسؤولية الملقاة على الأعضاء الجدد للمجلس الوطني الاتحادي للقيام بدورهم الوطني سواء في التعبير عن طموحات وقضايا المواطنين تحت قبة البرلمان، أم من خلال تقديم الأفكار الإبداعية التي تدعم جهود القيادة الرشيدة حفظها الله في تحقيق الأهداف الطموحة لدولتنا الحبيبة في المستقبل، ولا سيما الهدف الرئيسي لمئوية الإمارات 2071 المتمثل في أن تكون دولة الإمارات الدولة الأفضل في العالم على الإطلاق.

نبارك للأعضاء الفائزين في هذا العرس الانتخابي، حصولهم على ثقة المواطنين الذين صوتوا في هذه الانتخابات، وندعوهم لمواكبة مسيرة التنمية والتحديث الشامل التي يشهدها وطننا الغالي بشكل عام، ولاسيما في ظل الأدوار المهمة التي باتت تؤديها الدبلوماسية البرلمانية في خدمة الأهداف الوطنية في العديد من دول العالم.