لا منطق مع فكر أعوج

من يتجول في ضواحي المدن الأوروبية الكبرى وفي الأرياف سيكتشف وضعاً آخر، وقد يتساءل كما تساءلنا في الصيف، فهناك لا ترى ((شعار الشواذ)) معلقاً على كنيسة أو مبنى البلدية، ولا يجرؤ السكان على لصقه فوق سياراتهم، ولا يحمله الطلاب والطالبات فوق حقيبتهم المدرسية، ولا يعبث المدرسون والمدرسات بالمناهج الدراسية، ويكتم المنحرف ميوله داخله، ويتجنب البوح بأسراره، وإذا أراد أن يسوق لنفسه أو للفئة التي ينتمي إليها يذهب إلى المدينة، هناك حيث يختلط الناس بثقافاتهم، ويكثر عدد الأجانب، من المقيمين أو السائحين، فيقدمون لهم صورة مزورة تظهر بلادهم وكأنها ((واحة حرية)) منفتحة على الحقوق من أوسع أبوابها!

ذلك كان الانطباع الذي خرجت به بعد أن لفت نظري غياب الطابع الذي تظهر عليه مدنهم الشهيرة، وذلك التفسير الذي سمعته من سكان الضواحي والأرياف، فهم يدققون في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم، وفي حياة أطفالهم، ففي القرى المحيطة بالمدن أو تلك الواقعة بين الأراضي الزراعية، يقل الاختلاط، ويمر السياح مرور الكرام عليهم، والناس يعرفون بعضهم البعض، ويتدارسون أحوالهم وأحوال مجتمعهم أولاً بأول، ويتوقفون كثيراً عند كل ما يمكن أن يمس قيمهم، ولا يسمحون بالانفلات الأخلاقي في مجتمعهم، عندهم يطبق مبدأ حرية المعتقد والانتماء وتتوقف المبادئ المستحدثة تحت مسمى ((حرية الاختيار)) وحق الأفراد في إشهار ميولهم المنحرفة، التي تجرح مشاعر الآخرين، هناك يقولون للشواذ ((حريتكم تنتهي عند حريتنا)).

ولم نسمع أحداً منهم يتحدث عن ذلك، لا يصمون شعبهم الأصيل بالتخلف والتمييز والعنصرية، بل لا يقتربون منهم، سواء كانوا من السياسيين أو أتباع المنظمات الحقوقية، يغمضون أعينهم ويسدون آذانهم ويلجمون ألسنتهم، ويديرون وجوههم نحو الخارج، ويشترطون كما يحلو لهم في بلاد لا سلطة لهم عليها!

وهنا يتبين لنا غياب المنطق، فالفكر المسيطر عليهم أعوج ومنحرف.