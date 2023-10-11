محاكمة سام بانكمان فرايد تذكير بفساد مجال العملات المشفرة

إذا لم تكن قد سمعت أن الكاتب الاستثنائي المتخصص في الشؤون المالية مايكل لويس قد أصدر كتاباً جديداً عن صعود وسقوط مؤسس بورصة العملات المشفرة (FTX) سام بانكمان فرايد المتهم بالاحتيال، رجل الأعمال الاستثنائي، فهذا قد يعني أنك لا تقضي وقتاً طويلاً بشكل مفرط على الإنترنت. وبالفعل فقد أحسنت صنعاً.

أما من يفعلون ذلك، فيعرفون أن لويس قد أثار خلال الأسبوع الماضي قدراً كبيراً من الجدل يكاد يماثل قصة المتهم ذاته. ولكن لم يكن الكتاب الذي صدر بالتزامن مع بداية محاكمة سام بانكمان فرايد هو ما أثار الغضب، بل كان مقطع من مقابلة أجراها لويس في برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس هو حقاً الدافع للغضب لدى المتابعين للقضية، وأنا أحدهم.

ذكر لويس في حديثه مع المضيف جون فيرتايم في هذا الفيديو: ((هذا ليس مخططاً ((بونزياً)) هرمياً، بل إن سام بانكمان فرايد كان لديه بالفعل عمل عظيم وحقيقي. ولو لم يقم أحد بالطعن في الشركة، ولو لم يتم التهافت على ودائع العملاء، لظلوا يجنون أموالاً طائلة)).

موقف لويس كارثي لأن اعتبار مضاربة عملات مشفرة خسر فيها العملاء 8 مليارات دولار من أموالهم ((عملاً عظيماً)) يعد تقييماً غريباً وخاطئاً، حتى لو كان هذا الإخفاق نوعاً ما بريئاً وعرضياً تماماً.

في حالة أن نكون قد نسينا، فقد أبقت شركة سام بانكمان فرايد على 10 % فقط من التزاماتها في صورة أصول سائلة في اليوم السابق لانهيار الشركة وإفلاسها، وهو ما لم يكن مسموحاً به؛ نظراً لأنها ليست بنكاً. وطبقاً لمعظم الروايات - بما في ذلك من رأى أن رد الفعل على الفيديو على الإنترنت كان بمثابة ((إلغاء)) للكاتب لويس - فإن فحوى المقابلة يعكس الحجة الواردة في الكتاب.

فحتى لو لم يكن الكتاب بمثابة سيرة ذاتية تقدس لبانكمان فرايد، فمن المؤكد أنه متعاطف معه. وبالفعل، استخدم الكاتب نفس النغمة في البودكاست الخاص به ((ضد القواعد مع مايكل لويس))، حيث قال ((فكرت كم كان الأمر غريباً.

فقد تحولت شركة بانكمان فرايد بسرعة من هذه المؤسسة التي تحظى بالإعجاب الكبير والسمعة الطيبة إلى تصويرها كمشروع إجرامي ضخم، دون الاستناد إلى قدر وافر من المعلومات الجديدة التي تدلل على ذلك، اللهم إلا حقيقة أن الأموال تم توجيهها إلى المكان الخطأ)).

هذا التعليق الأخير يقول الكثير. فمن وجهة نظري، لا أعتبره موقفاً غريباً أن ينقلب هؤلاء الأشخاص الذين أعجبوا حقاً بشركة بانكمان ثم فقدوا الثقة فجأة في الشركة ومؤسسها بمجرد اكتشافهم أنها خسرت 8 مليارات دولار من أموال العملاء.

ولكن الغريب حقاً بالنسبة لي هو أن لويس لا يضع إيمانه فقط في شركة بانكمان، بل إنه مصدق تماماً لقصة العملات المشفرة برمتها. يقتبس كاتب بلومبرج، زيكي فو، الذي أصدر أيضاً كتاباً عن العملات المشفرة، قول لويس له: ((عندما تنظر إلى النظام المالي الحالي، ستجد أن نسخة العملات المشفرة أفضل)).

لكن كيف وصلنا إلى هذا؟ العملات المشفرة ليست مجرد لعبة صفرية، لا يربح فيها لاعب إلا إذا خسر الآخر؛ بل إن عيوبها الأخلاقية العديدة تجعل محصلتها سلبية. لا يمكن أن نعتبر متجراً مثل منصة بانكمان فرايد، ونشاط العملات المشفرة بشكل عام، تحسيناً للنظام المالي الحالي إلا إذا أردنا تقييم هذا النظام ببساطة على أساس مقدار الأموال التي يتم جمعها في أعلى الهرم.

وهذه رؤية عدمية للدور الذي من المفترض أن تلعبه الأسواق المالية؛ رؤية تتغافل عن الأمور الجوهرية مثل اكتشاف الأسعار، أو تسهيل العرض والطلب على السلع الأساسية اللازمة للحفاظ على أداء الاقتصاد.

ولكنها أيضاً نظرية تعود جذورها إلى عدة عقود، كما يقول مارتن ووكر، مدير الخدمات المصرفية والمالية في مركز الإدارة المبنية على الأدلة، في حديثه لي، موضحاً ((بالعودة إلى التسعينيات، بدأت فكرة (السوق الحرة دائماً على حق) أن تصبح عقيدة، ثم تحولت تلك العبارة إلى (النظام المالي دائماً على حق))).

بطريقة ما، ليس من المستغرب أن يتحول لويس، الذي قضى حياته المهنية في توثيق الخدع المالية، نحو هذه القدر البالغ من السخرية من قيمة النظام الذي يرصده.

وفي نهاية المطاف، يبدو أن قسماً كبيراً من عالم المال يعمل بطريقة الكازينو، وأن هناك تقوم على العثور على الثغرات في القواعد الحالية واستغلالها لفترة طويلة إلى أن يتمكن المشرعون من اكتشاف الخديعة.

أعتقد أن بانكمان فرايد، والذي كان في الخامسة عشرة من عمره عندما وقعت الأزمة المالية العالمية، ملتهمة تريليونات الدولارات من الاقتصاد، يمثل محاولة لتعظيم نوع من العدمية المالية التي لا تكترث بأي شيء مطلقاً. في الواقع، نشأت العملات المشفرة نفسها من هذا المنظور.

عالم العملات المشفرة هو ضرب من القمار، حيث يمكن أن تصل عملة مثل ((الدوج كوين)) التي تم اختراعها على سبيل المزاح إلى ((قيمة سوقية)) تبلغ حوالي 90 مليار دولار، وحيث يمكن بيع الإيصالات الرقمية لصور مكونة من مجرد وحدات ((بيكسل)) بعشرات الملايين من الدولارات.

في هذه العالم المزيف، المال ليس أكثر من مجرد مجموعة من الأرقام على الشاشة. وفي هذا السياق، لا أهمية لأن تختفي ثمانية مليارات دولار من هذا العالم؟ الحقيقة، لم يكن هناك أي ((عالم)) في العملات المشفرة على أية حال.