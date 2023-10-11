أسعار الفائدة المرتفعة تكبح نمو الإقراض للمصارف الأمريكية الكبرى

ينذر تباطؤ نمو الإقراض بخطر يتمثل في كبح محرك رئيس لأرباح كبرى المصارف الأمريكية عندما تشرع بإعلان تقارير أرباح الربع الثالث هذا الأسبوع. وقد عزز صافي إيرادات الفوائد، وهو الفرق بين ما تدفعه المصارف على الودائع وما تجنيه من ربح من القروض والأصول الأخرى، الأرباح خلال الـ18 شهراً الماضية لمصارف مثل ((جيه بي مورغان تشيس)) و((بنك أوف أمريكا)) و((سيتي غروب)).

واستفادت كبرى المصارف الأمريكية من فرض فوائد أعلى على القروض، بموازاة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، دون زيادة الفائدة كثيراً على المدخرين.

وبينما سلّطت البيانات الأسبوعية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الضوء على استمرار نمو اقتراض المستهلكين عن طريق بطاقات الائتمان وإن كان بوتيرة أبطأ، فقد انخفض اقتراض الشركات خلال الأشهر الستة الماضية. ويلقي محللون باللوم في ذلك على الفوائد المرتفعة.

وقالت بيتسي غراسيك، المحللة المصرفية لدى ((مورغان ستانلي)): ((تباطأ نمو القروض على نحو بالغ))، وأضافت في مذكرة للعملاء الأسبوع الماضي: ((نرى أن ضعف نمو القروض يقلل من نمو صافي إيرادات الفوائد حتى 2024)).

ويشير محللو ((مورغان ستانلي)) إلى أن أكبر 25 مصرفاً أمريكياً من حيث الأصول شهدت نمواً بطيئاً للغاية للقروض منذ بداية العام لم يتجاوز 1.5 % على أساس سنوي، بعدما كان يسجل 8 %.

وصارت المصارف أكثر انتقائية في القروض التي تقدمها تحسّباً لفرض متطلبات أمريكية جديدة على كبرى المصارف، أو ما يعرف باسم معايير بازل 3 الجديدة، والتي قد تزيد من قدر رأس المال المخصص لاستيعاب الخسائر والذي سيتعيّن عليها الاحتفاظ به مقابل أصولها. وكانت ((فايننشال تايمز)) نشرت الأسبوع الماضي أن ((جيه بي مورغان)) سرّع وتيرة توريق مليارات الدولارات من محفظته للقروض تحسّباً للوائح الجديدة.

وقال جيسون غولدبيرغ، المحلل المصرفي لدى ((باركليز)): ((توقعوا الكثير من النقاشات في تقارير الأرباح حول معايير بازل 3 النهائية، من حيث التأثير المتوقع في ضوء المقترح الحالي، ثم ماهية التحركات التي تخطط المصارف للقيام بها لتقليل الزيادة المحتملة في الأصول المرجحة بالمخاطر)).

وسيكون ((جيه بي مورغان)) و((سيتي)) و((ويلز فارغو)) الأوائل من بين الأربعة مصارف الأمريكية الكبرى من حيث الأصول إعلاناً للنتائج عن الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، وستكشف أرباحها 13 أكتوبر، فيما يعلن ((بنك أوف أمريكا)) نتائجه 17 أكتوبر.

وسيعلن مصرفا ((غولدمان ساكس)) و((مورغان ستانلي))، اللذان تميل أعمالهما أكثر نحو الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول وإدارة الأصول، يومي 17 و18 أكتوبر على الترتيب.

ويرجح محللون أن يكون ((جيه بي مورغان)) و((ويلز فارغو)) هما الوحيدان اللذان يحققان ارتفاعاً للأرباح في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات جمعتها ((بلومبرغ)).

ومما يزيد من الضغط على أرباح المصارف، الضغوط لتقديم معدلات ادخار أعلى للعملاء للإبقاء على ودائعهم، وهي المصدر الرئيسي لتمويل المصارف. وجمعت مصارف كبرى، مثل ((جيه بي مورغان)) و((بنك أوف أمريكا))، مستويات قياسية من الودائع إبان الجائحة، لكنها أخذت تشهد تراجعاً في الـ18 شهراً الماضية، مع زيادة الفيدرالي للفائدة.

ورفعت كبرى البنوك الفوائد على القروض، لكنها لم تمرر فوائد أعلى للمدخرين، ما أسفر عن انخفاض معيار تكاليف القروض مقابل تغيرات معدلات الفائدة قصيرة الأجل.

وكشفت بيانات شركة ((إنستيتيوت)) للاستثمار، عن تلقي صناديق سوق النقد، التي بإمكانها أن تدر عائداً يزيد على 5 % للمستثمرين، نحو 64.1 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي 4 أكتوبر، ما دفع بإجمالي ما في القطاع إلى 5.7 تريليونات دولار.

وفي ضوء تزايد الإجماع على أن الفيدرالي سيثبت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمدة أطول، يتوقع محللون رفع المصارف للفوائد التي تمنحها للمدخرين للإبقاء على ودائعهم. وأثّرت المخاوف على أسهم المصارف الأسبوع الماضي، التي تخلّفت عن المنحى الأوسع للسوق.

ويعتقد جون ماكدونالد، كبير محللي المصارف ذات رأس المال الكبير لدى ((أوتونوموس ريسيرش))، بأن: ((أداء أسهم المصارف في الوقت الحالي يعكس مخاوف تتعلق أكثر قليلاً بالربعين المقبلين)).

وأضاف ماكدونالد: ((تُرى كيف سيكون مسار رأس المال إذا ظلت الفوائد مرتفعة؟ وكيف سيكون أداء معيار تكاليف القروض مقابل تغيرات معدلات الفائدة قصيرة الأجل؟ وكيف سيكون شكل الضغوط على تكاليف التمويل؟ وكيف ستكون طبيعة الضغوط على رأس المال؟)).

وستواجه المصارف تساؤلات حول كيفية تأثير أسعار الفائدة الآخذة في التصاعد على المستهلكين، الذين ينفقون من مدخراتهم التي راكموها أثناء الجائحة. يعني هذا أن خسائر القروض ظلت عند مستويات منخفضة قياسية، لكن المصارف كانت تحذر طيلة أشهر من أن الخسائر ستزداد.

ويتوقع محللون أن يشهد ((جيه بي مورغان)) و((بنك أوف أمريكا)) و((سيتي)) و((ويلز فارغو)) زيادة في صافي القروض متعثرة السداد، وهي مجموعة القروض الخاسرة التي تُصنّف على أنها غير قابلة للاسترداد. وقال سكوت سيفرز، المحلل المصرفي لدى ((بايبر ساندلر)): ((في مرحلة ما، يُفترض أن يبدأ حتى أقوى المستهلكين في الاستسلام تحت ضغوط الفوائد المرتفعة)).

وعلى صعيد الخدمات المصرفية الاستثمارية، يتوقع محللون انخفاض إيرادات ((جيه بي مورغان)) و((غولدمان ساكس)) و((نك أوف أمريكا)) و((مورغان ستانلي)) و((سيتي)) بنسبة 4 % في المتوسط خلال الربع الثالث. لكن هناك تفاؤلاً بأن النشاط ينتعش من جديد بعد تباطؤ دام لفترة مُطوّلة.

ويرجح محللون تحقيق ((غولدمان ساكس)) زيادة على أساس سنوي في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية للمرة الأولى منذ نهاية 2021. يُتوقع أيضاً تراجع إيرادات الدخل الثابت وتداول الأسهم بواقع 5 % في المتوسط لدى المصارف الخمسة خلال الربع الثالث.

ويُرجح وقوع ((غولدمان ساكس)) تحت وطأة خسارة أكثر حدة، وسط تقديرات محللين بانخفاض إيراداته من تداولات الأسهم 15 % مقارنة بالعام الماضي، عندما استفاد المصرف من تقلبات الأسواق إثر رفع البنوك المركزية للفوائد.