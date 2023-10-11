السرد الاستراتيجي.. «نهج زايد»

في زمن تشققت فيه أفق الطموح، وتبددت فيه معاني الوحدة والتقدم في الكثير من الدول، نتقدم بكل فخر وثقة بدولة، يراودها الهدف الراسخ للتقدم المستدام، وبناء جسور تواصلية، تقوي تلاحم أفرادها، وترسيخ التنمية المتوازنة، وماهي إلا النهج، الذي رسمه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليكون إرشاداً ومثلاً يحتذى به في مسيرة نحو الإنجازات والتفوق.

تعتبر دولة الإمارات واحدة من أبرز النماذج الناجحة للتنمية والتقدم في العالم العربي، وهي نتاج للإرث من الإرادة والتوجيهات من الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة وقائدها الحكيم، تميزت الأساليب التوجيهية، التي نهجها في تأسيس الدولة بالحكمة والرؤية الطويلة الأمد، حيث جسدت مبادئها الاستقرار والتنمية المستدامة، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

تميز نهج الشيخ زايد بالتوجيه نحو الوحدة، والتكامل بين الإمارات، وقد أظهر حكمة استثنائية في توجيه الجهود نحو تحقيق الوحدة الوطنية،ودعمها بمبادئ العدالة والمساواة، ما ساعد في ترسيخ أواصر التكامل والتعاون بين مكونات الدولة. وبات ذلك واضحاً للعيان كما يفسره بقوله: «عندما تحدثنا عن الاتحاد في البداية فالكل كان لا يتوقع ما حققه من منجزات حالية ظاهرة أمام الجميع، والكل ما كان يتوقع أن يصل الاتحاد إلى ما وصل إليه الآن، ولكن من محبة الله لعباده جمع الشمل، وقد حقق لنا سبحانه وتعالى ذلك، وعندما عرف كل مواطن ما أثمر عنه الاتحاد فإن الأمل كبير في أن يكون هذا الاتحاد وحدة، لأن حلاوة الاتحاد وقوة الاتحاد أصبح لهما مذاق، يلمسه كل إنسان، ويراه بالعين كل كبير، وكل صغير».

تنمية



اتسمت سياسة الشيخ زايد بالتوجيه نحو التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين القطاعات الاقتصادية، وركز، طيب الله ثراه، على تنويع اقتصاد الدولة، وتطوير قطاعاته المختلفة، مما أسهم في بناء اقتصاد قوي ومستقر ومتجدد، يعتمد على الثروات المتنوعة، كما بين في قوله: «إن كلاً منا حين يعمل من أجل وطنه إنما يعمل لتحقيق هدفين: الهدف الأول هو أن يحظى برضا ربه وخالقه قبل كل شيء، والهدف الثاني هو أن يحظى بثمرة عمله، وإذا أخلص كل منا في عمله فإن هذا العمل سوف يبقى مخلداً على مر السنين أمام الأجيال القادمة».

اعتمدت تطلعات الشيخ زايد على التوجيه نحو تطوير التعليم والثقافة، وركز على أهمية الاستثمار في التعليم وتطوير القطاع الثقافي، وذلك لبناء جيل مثقف ومؤهل يسهم في بناء مستقبل مشرق للدولة، جاهز للتعامل مع جميع التحديات، ويعبر عن ذلك بالقول: «إننا نوفر التعليم للشباب هنا، وفي الخارج، ونحن نوفر لهم المصانع لاكتساب الخبرة والتدريب، وإعطاء فرص متساوية أمامه للعمل، وكسب العيش، وما هذه المشروعات إلا الاحتياط الطبيعي بعد نفاد البترول؛ ففيها نقيم ما نواجه به المستقبل».

وقال: «يعلم الله أنني أعامل شعبي كما أعامل أبنائي، وما أفكر فيه لأبنائي أفكر فيه لشعبي»، وقولته الشهيرة هذه، التي شهدنا فاعليتها جميعاً على أرض الواقع، وجسدت التوجيه نحو الرعاية والتنمية الاجتماعية، الذي تبناه الشيخ زايد. لقد حرص الشيخ زايد على تحسين مستوى المعيشة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مما أدى إلى تعزيز التوازن الاجتماعي، ورفع مستوى رفاهية المجتمع.



تعاون



تركزت سياسة الشيخ زايد على التوجيه نحو تعزيز العلاقات الخارجية، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وكان يؤمن بأهمية التعاون الدولي والتبادل الثقافي، ما أدى إلى تعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية، وتعزيز صورتها دولة متقدمة ومتطورة، وهو يؤكد بقوله: «إن السياسة الخارجية لدولة الإمارات تستهدف نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية، وتوثيق أواصر الصداقة، والتعاون مع جميع الدول والشعوب على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية».

كانت أساليب التوجيه والإرشاد، التي نهجها الشيخ زايد عند تأسيسه للدولة تتميز بالحكمة والرؤية الطويلة الأمد، وقد أسهمت هذه الأساليب في بناء دولة قوية ومزدهرة تعتبر نموذجاً للتقدم والاستقرار في المنطقة، ونموذجاً يحتذى به.