في دبي يربح الجميع

دبي من جديد، تحافظ على مكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت الإمارة 511 من هذه المشروعات خلال النصف الأول من عام 2023، وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر. متفوقة على سنغافورة صاحبة المركز الثاني، وخلال النصف الأول من عام 2023، بلغت حصة دبي من استقطاب هذه المشاريع الجديدة عالمياً 6.58%، أي أعلى بنسبة 3.83% عن النتائج المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. كما أشارت البيانات إلى تصدر دبي للتصنيف العالمي في استقطاب مقار الأعمال ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي، حيث نجحت في استقطاب 33 مقراً رئيسياً لأبرز العلامات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي، متفوقة على لندن وسنغافورة، ما يساهم في ترسيخ مكانتها العالمية كبيئة جاذبة للأعمال.

هذا إنجاز آخر ونمو جديد يساهم في ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً رئيسياً للاستثمار، كما ينسجم مباشرة مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات الـ 10 المقبلة.

ها هي دبي، تمضي قدماً في طريقها الصحيح، هذا الطريق الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في أجندة دبي الاقتصادية «D33»، بترسيخ مكانتها العالمية وجهة رائدة للأعمال ومركزاً للابتكار.

هل تعلمون ما هو الفارق العجيب في دبي؟

ما الذي يميز دبي؟

ما الذي يجعل دانة الدنيا مختلفة؟

ما هو سر دبي؟

«ليش دبي غير»، بكل بساطة لأن في دبي هناك فخر دائم لفريق العمل، في دبي يتم نسب كل نجاح لفريق دبي. هذا الفريق الذي يشيد فيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في كل المحافل. هذه الطاقات والكوادر التي يخاطبها سموه دائماً بقوله: «فريقي، فريق عمل حكومة دبي». مثمناً جهودهم أمام الجميع.



هذا الحب والتقدير النابع من قلب سمو الشيخ حمدان بن محمد جزء لا يتجزأ من القلب الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي استذكر يوم 6 أكتوبر 2023 الذكرى الـ 33 لوفاة والده الشيخ راشد. فقد قال سمو الشيخ محمد بن راشد في تدوينته: «رحم الله والدي ووالد دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأسكنه فسيح جناته.. رحم الله من أسّس الأوطان.. وشيد البنيان.. وبنى الإنسان.. 33 عاماً مرت على رحيله.. أكملنا فيها مسيرته.. وأنفذنا فيها وصاياه.. وانطلقنا فيها نحو آفاق عالمية مستندين على أساساته.. سيبقى شعبه يذكره.. ويدعو له.. ويترحم عليه ما بقي أثره وعمله ومدينته التي تحبه.. رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين».

جميعنا بلا استثناء نرفع القبعة لفريق دبي، ونردد بفخر ما جاء على لسان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حينما قال سموه: «دبي تمضي في المسار الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بترسيخ مكانتها العالمية وجهة رائدة للأعمال ومركزاً للابتكار».