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«تشات جي بي تي» عالماً وطبيباً نفسانياً!

10/11/2023 9:39:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هل «تشات جي بي تي» عالم نفسي جيد؟ هذا ما ألمحت إليه مسؤولة في شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية «أوبن إيه آي»، التي تقف وراء البرنامج. وكتبت ليليان ونغ المسؤولة عن المسائل الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، على خدمة إكس (تويتر سابقاً): «أجريتُ للتو محادثة شخصية جداً مع تشات جي بي تي عبر الصوت، حول التوتر والتوازن بين العمل والحياة». وتساءلت «من المثير للاهتمام أنني شعرت بالاستماع والراحة. لم أجرّب العلاج من قبل، لكن هل الأمر على هذا النحو على الأرجح؟».


واستطلع باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم إي تي) وجامعة أريزونا، آراء 300 مشارك، في هذا الخصوص، وتبين أن أولئك الذين اعتقدوا أنهم يتحدثون إلى مساعد افتراضي قادر على التعاطف معهم، كانوا أكثر ميلاً إلى اعتبار محدّثهم جديراً بالثقة.


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