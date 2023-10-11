«تشات جي بي تي» عالماً وطبيباً نفسانياً!

(MENAFN
- Al-Bayan)
هل «تشات جي بي تي» عالم نفسي جيد؟ هذا ما ألمحت إليه مسؤولة في شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية «أوبن إيه آي»، التي تقف وراء البرنامج. وكتبت ليليان ونغ المسؤولة عن المسائل الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، على خدمة إكس (تويتر سابقاً): «أجريتُ للتو محادثة شخصية جداً مع تشات جي بي تي عبر الصوت، حول التوتر والتوازن بين العمل والحياة». وتساءلت «من المثير للاهتمام أنني شعرت بالاستماع والراحة. لم أجرّب العلاج من قبل، لكن هل الأمر على هذا النحو على الأرجح؟».
واستطلع باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم إي تي) وجامعة أريزونا، آراء 300 مشارك، في هذا الخصوص، وتبين أن أولئك الذين اعتقدوا أنهم يتحدثون إلى مساعد افتراضي قادر على التعاطف معهم، كانوا أكثر ميلاً إلى اعتبار محدّثهم جديراً بالثقة.
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