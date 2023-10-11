«القراصنة الطيبون» يربحون أموالاً من جهازك الشخصي دون أن تدري.. وتلك هي العلامات

«القراصنة الطيبون»، ليس عنواناً لفيلم أو قصة أدبية، ولكنه نوع جديد من القرصنة، لا يحتل به القراصنة أجهزة الكمبيوتر المصابة، ولا يسرقون بيانات العملاء، لكنهم فقط يسيطرون على جزء كبير من عمليات معالجات الأجهزة المقرصنة، ومعالجات الرسوميات فيها، إضافة للذاكرة العشوائية، ليستطيعوا من خلال ذلك تعدين العملات الرقمية، من خلال تلك الأجهزة، التي قاموا بالسيطرة عليها.

ووفقاً لدراسة قامت بها شركة «نورد» فقد أكدت أن هناك برامج خبيثة، يستخدمها «القراصنة»، تستطيع النفاذ إلى موارد الجهاز دون سرقة البيانات أو الظهور في الواجهة، تلك البرامج تحتل مساحة كبيرة من قدرات الأجهزة المصابة، وتستخدمها للتعدين لصالح «القراصنة»، الأمر الذي ربما لا يلاحظه البعض، خلال الأعمال المكتبية البسيطة، ولكن الأداء العام للأجهزة يظهر للمستخدم بطيئاً، دون إدراك السبب.

ويقول أدريانوس فارمنهوفن استشاري الأمن السيبراني في «نورد»: «ربما لا يدرك البعض حتى إنهم تعرضوا للقرصنة، يشعرون أن ملفاتهم سليمة، وبياناتهم لم تتعرض للسرقة، ولكنهم يشعرون أن الأجهزة ثقيلة إلى حد كبير، دون معرفة السبب وراء ذلك، «القراصنة الطيبون» لا يسرقون البيانات، ولا الأموال الخاصة بأصحاب الأجهزة المصابة، هم فقط ينفذون إلى موارد الجهاز، ويمتصونها لصالح أعمالهم التعدينية للعملات الرقمية، مما يجعل تلك الأجهزة بطيئة، وغير قادرة على القيام بمزيد من العمليات.

الشبكات

وينفذ «القراصنة الطيبين» إلى الأجهزة من خلال الشبكات المفتوحة وغير المؤمنة، ومن خلال الشبكة ينفذون إلى الأجهزة لحظة الولوج في تلك الشبكات، لتبدأ عمليات التعدين.

وتظهر علامات إصابة الأجهزة ببرامج التعدين الخبيثة، بعمل مراوح الجهاز بأقصى سرعة بشكل دائم، ودون استخدام المستخدم فعلياً للجهاز في أي عمليات تستدعي ذلك.

ويقول أدريانوس فارمنهوفن: إن هناك بعض الأمور يمكن للمستخدم القيام بها، لحماية جهازه من «القراصنة الطيبون»، وتلك الأمور هي تحديث كامل للويندوز، والبرامج المصاحبة، وهي تلك التحديثات، التي تسد الثغرات الأمنية باستمرار، وتمنع تسرب القراصنة، والبرامج الخبيثة، إضافة إلى استخدام برامج حماية من الفيروسات والاختراقات الأمنية، والأهم من كل ذلك عدم الضغط على أي روابط مشكوك فيها أو ملفات غير موثوقة، وبرامج غير شرعية، والتي تكون محملة بالعديد من الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة.