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أنواع من الكربون النانوي ببنية جديدة

10/11/2023 9:39:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق علماء الفيزياء من روسيا والصين اختراقاً في مجال تصنيع أشكال جديدة من الكربون النانوي، وفق «تاس».

وقد أدت بحوثهم العلمية إلى تطوير نقاط كمومية ذات خصائص فريدة ثنائية وثلاثية الأبعاد. ويمكن الاستفادة من هذا الاختراع في تطوير مواد نانوية مبتكرة قد تستخدم في أجهزة الاستشعار وأنظمة المعلومات.

وشارك في هذه الدراسة علماء من جامعة الأورال الفيدرالية، ويعتمد عملهم على استخدام أنواع مختلفة من أنابيب الكربون النانوية المصنوعة من الغرافين وتكنولوجيا الاستئصال بالليزر؛ ما سمح لهم بإنشاء نقاط كمومية كربونية ذات بنية ثلاثية الأبعاد تشبه الماس، ولكن طبيعة اتصالاتها تشبه نقاطاً كمومية ثنائية الأبعاد.

تتمتع هذه الجسيمات النانوية الجديدة بإمكانية استخدامها في مجالات مختلفة، بما في ذلك في الأجهزة الإلكترونية ومجال البصريات وعلم الأحياء. ويمكن استخدامها كذلك لتطوير المكونات الإلكترونية والبصرية وأجهزة الاستشعار، وكذلك في الأنظمة الطبية وأنظمة المعلومات. ويمكن أن يكون هذا الاكتشاف مفيداً أيضاً في تكنولوجيا الفضاء وتكنولوجيا الكم.

ويخطط مبتكرو النقاط الكمومية الجديدة لمواصلة عملية تطوير بحوثهم، بما في ذلك استخدام طرق الاستئصال بالليزر المختلفة لإنشاء مواد كربونية نانوية جديدة ذات خصائص متنوعة.

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