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الاتحاد الأوروبي يحذر ماسك من معلومات مضللة على إكس بعد هجوم حماس على إسرائيل

10/11/2023 9:39:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حذر تييري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من المعلومات المضللة المنتشرة على منصة إكس التي يمتلكها في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل.

وقال بريتون لماسك
"لذلك أدعوك إلى التأكد بشكل عاجل من فاعلية أنظمتك، وتقديم تقرير عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة إلى فريقي".

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الاتحاد الأوروبي يحذر ماسك من معلومات مضللة على إكس بعد هجوم حماس على إسرائيل


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