«إكس» تشعل حرب الإعلانات المضللة مع «أبل» و«سامسونغ»

أشعلت ((إكس)) (المعروفة سابقاً بـ((تويتر))) الحرب على صناع الهواتف، حيث تحتوي منصة الملياردير إيلون ماسك على ميزة التحقق من المعلومات تسمى ((ملاحظات المجتمع)) أو Community، حيث يمكن للأعضاء إضافة ملاحظات وتوفير سياق للمشاركات التي قد تكون مضللة، وبينما أشارت التقارير السابقة إلى أن الميزة ساعدت المستخدمين، يتم الآن استخدام الميزة لتحدي إعلانات ((أبل)) و((سامسونغ)) وغيرهما.

وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، تم إزالة إعلانات من الشركات لتقديم ادعاءات كاذبة أو مضللة، كما قيل إن ((أوبر)) حذفت إعلاناً بعد ملاحظة مجتمعية مهمة، لكن ملاحظة مجتمع ((أبل)) اختفت عندما صنفها أعضاء آخرون في الملاحظات بشكل سلبي.

وتحتوي ملاحظات المجتمع على خيار يسمح للمستخدمين بتقييمها على أساس مدى فائدة الملاحظة، يمكن للمستخدمين أيضاً الإبلاغ عن ملاحظة.

وزعم التقرير أنه في شهر أغسطس، تلقى إعلان لشركة ((أبل)) يروج لاستدامة جهاز ((أيفون)) مذكرة مجتمعية تزعم أن شركة ((أبل)) تعمل عمداً على إبطاء طرز الهواتف القديمة لتشجيع المبيعات، واختفت المذكرة، التي استشهدت بدعوى قضائية عام 2020 حول هذا الموضوع، في وقت لاحق بعد أن وصفها عدد من المتطوعين بأنها غير مفيدة.

وفي أبريل، نشرت شركة Samsung Mobile رسالة على X للترويج لقدرة الكاميرا الموجودة على هاتف Galaxy S23 Urtla على التقاط صور للقمر، وظهرت ملاحظة تخبر المستخدمين أن ((هواتف سامسونغ تلتقط صوراً ((مزيفة)) رقمياً للقمر لجعلها تبدو أكثر وضوحاً))، مع إدراج قصة من موقع التكنولوجيا The Verge كمصدر لها.

نقلاً عن Alex Mahadevan، مدير منظمة MediaWise للتثقيف الإعلامي الرقمي، الذي اقتبس البيانات المقدمة علناً بواسطة X، قال التقرير إن X نشرت أكثر من 21200 ملاحظة مجتمعية أسفل المنشورات والإعلانات على منصتها منذ ظهور الميزة لأول مرة، لكن معظم الملاحظات المقترحة لم تصبح عامة أبداً.