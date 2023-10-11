أيه إم دي تخطط للاستحواذ على شركة ناشئة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي في محاولة لمنافسة نفيديا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت "أيه إم دي"
يوم الثلاثاء أنها تخطط لشراء شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي تسمى Nod كجزء من جهد لتعزيز قدراتها في مجال البرمجيات.
وفي سباقها لمنافسة شركة شرائح أشباه الموصلات "نفيديا"، تخطط
("أيه إم دي"
) للاستثمار بكثافة في البرمجيات الأساسية اللازمة لشرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بالشركة.
على مدى أكثر من عقد من الزمن، بنت "نفيديا"
ميزة قوية في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي من خلال البرمجيات التي تنتجها والنظام البيئي لمطوري البرمجيات.
وتعهدت "أيه إم دي"
بالاستثمار وبناء مجموعة موحدة من البرمجيات لتشغيل الشرائح المختلفة التي تنتجها الشركة.
وقال رئيس "أيه إم دي"
فيكتور بينغ في مقابلة مع رويترز: "نحن ننفذ هذه الاستراتيجية ونفعل ذلك من خلال الاستثمار الداخلي وكذلك الاستحواذات الخارجية".
وتناسب عملية الاستحواذ على Nod هذه الاستراتيجية لأن تقنيتها تمكن الشركات من نشر نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم ضبطها لشرائح "أيه إم دي"
بسهولة أكبر. تبيع Nod تقنيتها إلى مشغلي مراكز البيانات الكبيرة، من بين عملاء آخرين.
ولم تكشف "أيه إم دي"
عن شروط الصفقة. جمعت شركة Nod التي تتخذ من سانتا كلارا، كاليفورنيا مقراً لها ما يقرب من 36.5 مليون دولار، وفقًا لبيانات PitchBook.
وقال بينغ إن "أيه إم دي"
أنشأت في وقت سابق من هذا العام مجموعة الذكاء الاصطناعي التي ستستوعب عملية الاستحواذ على Nod. توظف المجموعة حوالي 1500 مهندس - الغالبية العظمى منهم مرتبطون بالبرمجيات - وتخطط "أيه إم دي"
للاستمرار في توسيع الفريق بـ 300 موظف إضافي هذا العام، والمزيد في عام 2024.
وقال فامسي بوبانا، نائب الرئيس الأول لمجموعة الذكاء الاصطناعي في "أيه إم دي"
: "لقد كنا ننمو بسرعة، مع خطط للعام المقبل أيضًا".
وقال بينغ إن الاستحواذ على Nod هو الثاني للشركة خلال الأشهر القليلة الماضية. عندما سُئل عما إذا كانت الشركة تخطط لتعزيز محفظتها من خلال استحواذات إضافية، قال بينغ: "نحن دائمًا نبحث".
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