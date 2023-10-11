أيه إم دي تخطط للاستحواذ على شركة ناشئة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي في محاولة لمنافسة نفيديا

أعلنت "أيه إم دي"

يوم الثلاثاء أنها تخطط لشراء شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي تسمى Nod كجزء من جهد لتعزيز قدراتها في مجال البرمجيات.

وفي سباقها لمنافسة شركة شرائح أشباه الموصلات "نفيديا"، تخطط

("أيه إم دي"

) للاستثمار بكثافة في البرمجيات الأساسية اللازمة لشرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بالشركة.

على مدى أكثر من عقد من الزمن، بنت "نفيديا"

ميزة قوية في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي من خلال البرمجيات التي تنتجها والنظام البيئي لمطوري البرمجيات.

وتعهدت "أيه إم دي"

بالاستثمار وبناء مجموعة موحدة من البرمجيات لتشغيل الشرائح المختلفة التي تنتجها الشركة.

وقال رئيس "أيه إم دي"

فيكتور بينغ في مقابلة مع رويترز: "نحن ننفذ هذه الاستراتيجية ونفعل ذلك من خلال الاستثمار الداخلي وكذلك الاستحواذات الخارجية".

وتناسب عملية الاستحواذ على Nod هذه الاستراتيجية لأن تقنيتها تمكن الشركات من نشر نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم ضبطها لشرائح "أيه إم دي"

بسهولة أكبر. تبيع Nod تقنيتها إلى مشغلي مراكز البيانات الكبيرة، من بين عملاء آخرين.

ولم تكشف "أيه إم دي"

عن شروط الصفقة. جمعت شركة Nod التي تتخذ من سانتا كلارا، كاليفورنيا مقراً لها ما يقرب من 36.5 مليون دولار، وفقًا لبيانات PitchBook.

وقال بينغ إن "أيه إم دي"

أنشأت في وقت سابق من هذا العام مجموعة الذكاء الاصطناعي التي ستستوعب عملية الاستحواذ على Nod. توظف المجموعة حوالي 1500 مهندس - الغالبية العظمى منهم مرتبطون بالبرمجيات - وتخطط "أيه إم دي"

للاستمرار في توسيع الفريق بـ 300 موظف إضافي هذا العام، والمزيد في عام 2024.

وقال فامسي بوبانا، نائب الرئيس الأول لمجموعة الذكاء الاصطناعي في "أيه إم دي"

: "لقد كنا ننمو بسرعة، مع خطط للعام المقبل أيضًا".

وقال بينغ إن الاستحواذ على Nod هو الثاني للشركة خلال الأشهر القليلة الماضية. عندما سُئل عما إذا كانت الشركة تخطط لتعزيز محفظتها من خلال استحواذات إضافية، قال بينغ: "نحن دائمًا نبحث".