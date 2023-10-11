الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بعقوبات بسبب منشورات عن الحرب في غزة

هددت المفوضية الأوروبية شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" بعقوبات داعية رئيسها إيلون ماسك لتقديم توضيحات خلال 24 ساعة حول تداول معلومات خاطئة وصور عنيفة مرتبطة بالنزاع الحاصل في غزة.

وقال مفوض الشؤون الرقمية تييري بريتون في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس "بعد الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي".

وبعد ساعات رد الملياردير على شبكته مباشرة قائلا إن "سياستنا هي أن يكون كل شيء مفتوحا وشفافا وهي مقاربة أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمها".

ومنذ بدء الحرب في غزة صباح السبت، أغرقت شبكات التواصل الاجتماعي بصور عنيفة مثل تسجيلات فيديو لرهائن وجثث وعمليات قتل مصورة، إلى جانب محاولات تضليل مما يشكل تحديا لفرق الإشراف على محتويات المنصات.

وكتب المفوض الأوروبي في رسالته المؤرخة في 10 أكتوبر "تلقينا من مصادر موثوقة، تقرير عن محتويات قد تكون غير شرعية يتم تداولها على شبكتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة".

وذكّر بريتون ماسك بأنه "عندما تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي في الاتحاد الأوروبي يجب التحرك بسرعة بجدية وموضوعية وسحب المحتوى عندما يكون ذلك مبررا".

ويستند بريتون في ذلك إلى التشريع الأوروبي الجديد حول الخدمات الرقمية الذي يطبق منذ نهاية أغسطس على 19 منصة كبرى.

وكان ماسك أقال بعد شرائه تويتر العام الماضي كل فرق الإشراف على المحتويات. وهو يؤكد باستمرار رؤيته لحرية التعبير ورفضه لأي "رقابة" وإن كان يشدد على أن منصته تحترم قوانين كل بلد في هذا المجال.

وعبرت المفوضية الأوروبية في نهاية سبتمبر الماضي عن قلقها من معدل المعلومات الخاطئة على "إكس" مشيرة إلى نتائج ضعيفة سجلتها خلال اختبارات أجريت على عدد من المنصات.

ومنذ الأسبوع الماضي، تظهر الروابط والمقالات الصحافية التي تتم مشاركتها على المنصة على شكل صورة بدون عنوان أو وصف، مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع استخدام مواقع المعلومات الحقيقية.

وأثار ماسك نفسه انتقادات لأنه شجع متابعيه البالغ عددهم 160 مليونًا تقريبًا على منصته، على الاطلاع على النزاع بين إسرائيل وحماس من خلال متابعة حسابين معروفين بنشر معلومات كاذبة.

وذكّر تييري بريتون الرئيس الأميركي بـ "الالتزامات الواضحة جدا" المترتبة عليه فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى.

وكتب المفوض "يجب أن تبرهن على شفافية ووضوح كبيرين في ما يتعلق بالمحتوى الذي تسمح به شروطكم المتعلقة بالاستخدام وأن تطبق سياساتك الخاصة بشكل ثابت وجدي".



