زلزال جديد غرب أفغانستان.. 80 مصاباً وانهيار 700 منزل في قرية واحدة

ضرب زلزال قوي آخر مناطق في غرب أفغانستان صباح اليوم الأربعاء، بعد أن تسبب زلزال سابق في مقتل أكثر من 2000 شخص، وسوى قرى بأكملها بالأرض.

ووقع الزلزال الجديد، الذي بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، على بعد حوالي 28 كيلومتراً خارج مدينة هرات، عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم، وعلى عمق عشرة كيلومترات، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

قال عبد الواحد ريان، الناطق باسم وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية، إن الزلزال أدى لإصابة 80 شخصاً على الأقل، وانهيار أرضي تسبب في عرقلة السير على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط مدينتي هرات وتورغوندي.

كما دمر الزلزال الجديد كل المنازل البالغ عددها 700 في قرية شهاك، والتي لم تمسها زلازل الأيام الماضية. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى في شهاك، حيث كان مواطنون يحتمون داخل خيام هذا الأسبوع، خوفاً على حياتهم مع استمرار الهزات الأرضية في هرات.





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